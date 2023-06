Este es el sorprendente grado de estudios de Tini Stoessel

Tini Stoessel logró finalizar sus estudios secundarios, aunque debió hacerlo a través de una modalidad especial debido a que no le daban los tiempos por su trabajo en Violetta. La actriz y cantante terminó el colegio cursando virtualmente y rindiendo exámenes de forma libre.

Tini Stoessel: su infancia, sus estudios y su pasión por el arte

Martina Alejandra Stoessel Muzlera nació el 21 de marzo de 1997 y desde muy pequeña estuvo familiarizada por el mundo de las artes y el espectáculo debido a que su padre es el productor Alejandro Stoessel. De chica comenzó a cursar sus estudios en un colegio bilingüe, pero de más grande debió cambiarse para hacer un solo turno y tener la otra mitad del día libre para grabar en series como Patito Feo y Violetta.

Tini Stoessel comenzó su carrera de la mano de Patito Feo - Fuente: Instagram LaTripleT (/tinistoessel)

Ella misma reconoció en varias oportunidades que esta etapa de su vida no le resultó fácil. Como bien dijo en su visita a Caja Negra, el ciclo de entrevistas que conduce Julio Leiva, vivía conectada con el arte y la música y no se sentía “identificada” con lo escolar.

“No me hallaba, sentía como que no podía, que no era un lugar para mí”. Además de su pasión por las artes, la cual siente que no era estimulada en el colegio al que asistía, Tini Stoessel padecía de cierto déficit de atención y se frustraba ante las dificultades que este le suponían.

Ya de adolescente y debido al éxito de Violetta y todas sus giras internacionales, la artista se vio imposibilitada de continuar asistiendo al colegio. Por este motivo, cambió a una modalidad virtual en la que tomaba clases por Skype y daba sus exámenes de forma libre cada 6 meses, logrando finalizar así sus estudios secundarios.

Tini Stoessel: sus estudios en el arte y cómo era de chiquita

En paralelo a sus estudios escolares, Tini se formó en materia de canto, teatro y baile, entre otras disciplinas artísticas. Si bien reconoce que siempre se sintió cuidada por sus padres, la exposición para ella comenzó desde muy chica por lo que tuvo que aprender a convivir con la misma incluso cuando no tenía las mejores herramientas para hacerlo.

En una entrevista que dio en Los Mammones, la novia de Rodrigo De Paul reconoció que era “súper extrovertida” y que después la situación cambió debido a que la exposición fue demasiada. “Me empecé a ver yo tan expuesta en cosas que yo me dejaba ser tanto, que de repente quizás me empezó a dar un poquito de vergüenza y me empecé a meter un poco para adentro”, reveló.

En otra oportunidad, también habló de lo que significó para ella todo el suceso de Violetta, el cual vivió cuando era apenas una adolescente. “Tenía una vida de una persona de 30, pero no dejaba de tener 16”, dijo al respecto. Tras un complejo proceso en el que llegó a preguntarse quién era y qué era lo que verdaderamente quería para su vida, Tini Stoessel logró lanzarse como cantante solista y se consolidó como una de las artistas más populares de la Argentina.