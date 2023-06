Reconocida periodista acusó a Juan Darthés de haberla manoseado y compartió una categórica advertencia

Juan Darthés rompió el silencio tras la absolución de la justicia brasileña en la causa por violación que le inició Thelma Fardín. Tras romper el silencio luego de cinco años, las repercusiones en los medios no se hicieron esperar.

Entre las que se mostraron indignadas, fue la periodista Andrea Campbell, quien denunció en sus redes sociales al actor por un hecho ocurrido durante una fiesta de Navidad.

Campbell compartió en su cuenta de Instagram una captura del video que el actor le mandó a su representante legal Fernando Burlando junto a un picante mensaje.

Andrea Campbell.

"Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Tu mujer? ¿Te acordás de cuando pasábamos Navidad juntos en lo del Tano? Da la casualidad que muchos nos acordamos y yo me acuerdo de tu 'exabrupto' y también mis amigas que eran las tuyas y las de tu mujer", expresó la periodista por aquel hecho ocurrido en 2019.

"Yo no me invitaría a contar cómo actuaste. Además cabe aclarar que soy abogada y conozco la brillantez de @burlandofernando (pero él no te conoce tanto como nuestro grupo) y la gente no conoce de lo pícaro de entender temas de abogados con 'trucos procesales'", agregó en el posteo.

Luego, Campbell le manifestó su apoyo a la actriz que denunció haber sido abusada sexualmente por Darthés a los 16 años: "Banco a pleno a @soythelmafardin y a tantas que acosaste. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el "ganador". Aclaro que no tengo una denuncia contra vos. Lo mío fue 'nada' (ponele), no voy a permitir que te salgas con la tuya", cerró.