Juan Gil Navarro contó qué aplicaciones de citas usa en su soltería

La modernidad ofrece una gama interminable de beneficios a partir de las evoluciones de la tecnología en la vida cotidiana. Dentro de esas ventajas, también se destacan las aplicaciones para interactuar con personas en plan amoroso, una vía que Juan Gil Navarro contó qué utilidad le destina.

El protagonista de ATAV segunda temporada visitó el piso de Socios del espectáculo para abordar diferentes aristas de este presente profesional, con la serie que navega por el foco de las controversias por los cambios de horarios y la edición unilateral del canal.

Enfundado en un comportamiento extremadamente gentil, con una verba pulida y un lenguaje corporal de cierta incomodidad para hablar de temas personales, Juan recibió un arsenal de preguntas de los integrantes del ciclo de la farándula sobre su aspecto privado.

En líneas generales, Gil Navarro procuró surfear esas consultas con la solemnidad y el respeto en sus respuestas, siempre bajo el aura de cierta complejidad para referirse a sí mismo, principalmente en el terreno que implica el corazón y las relaciones amorosas.

En ese contexto, Virginia Gallardo le exteriorizó: “¿En tu vida te divertís o sos así tan correcto? No puedo creer que agradezca todo, sos como una especie en peligro de extinción". Una introducción que provocó una frase concisa del actor: “Ahora me divierto más”.

Claro que Juan ha sabido cultivar un perfil muy bajo desde que se divorció de su segunda esposa, allá por 2018 y apenas estuvo involucrado en rumores de una química con Sofía Gala, durante el año pasado, y otras teorías de un romance fugaz con una modelo de 22 años, Sofía Oriol.

Gil Navarro habló de su soltería.

La panelista redobló la apuesta y le preguntó: “¿Sos de ir a bailar?”. Al mismo tiempo que Adrián Pallarés detectó su cambio de postura en la entrevista: “Te incomoda, te pusiste colorado”. En todo ese trajín, le consultaron si utiliza alguna aplicación de citas.

Así, Gil Navarro reveló su comportamiento con este tipo de plataforma digital y confesó: “Ahora me divierto mucho más. No tengo Tinder, no sabría cómo manejarlo”. En tanto que Nancy Duré le manifestó: “¿Dónde conoces chicas? ¿Vas a boliches? ¿Te presentan amigos’”.

Un poco más suelto, Juan admitió una de sus maneras de entretenerse y el rol fundamental de un fiel ladero en esos menesteres de la noche porteña. “Tengo un amigo a quien quiero mucho que se llama Cofi, con el que salía mucho de noche. Iba mucho a Club 69 a Niceto”, expresó.