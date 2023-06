Juan Gil Navarro reveló los motivos por los cuales dejó Floricienta

Floricienta fue una de las tiras más exitosas de Cris Morena. Al día de hoy sigue despertando repercusión en redes sociales. Un verdadero fenómeno para la televisión argentina.

La serie protagonizada por Florencia Bertotti, Isabel Macedo, Juan Gil Navarro y Lali Espósito, entre otros, estrenó su primer episodio por la pantalla de Canal 13 en 2004. Contó con dos temporadas que marcaron un antes y un después en la televisión y se trata de uno de los grandes clásicos de la pantalla chica.

En agosto de 2020 Telefé repitió la telenovela en el marco de los festejos por los 30 años del canal, logrando picos de 16 puntos de rating.

Juan Gil Navarro junto a Florencia Bertotti.

En este contexto, sin lugar a dudas uno de los momentos más tristes de la tira fue cuando Federico Fritzenwalden, el personaje interpretado por Gil Navarro, moría en un accidente dejándole el protagónico a Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, encarnado por Fabio Di Tomaso.

Luego de tantos años, Gil Navarro reveló los motivos de su alejamiento de la tira. "Es mentira lo que dice el tango, que veinte años no es nada. Y todo lo que ha pasado en el medio", comenzó diciendo durante una entrevista en Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego, explicó la razón de su decisión de bajarse. "A mí me pareció en ese momento que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso", dijo. "El único que me entendió fue Guido Kaczka. Yo nunca lo conté, pero él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: ‘Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Y nunca me olvidé de ese gesto".

"Por supuesto que no fue fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa. Me acuerdo que había gente que me lo preguntó: ‘¿Es por plata?’. Y de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta guita", señaló el actor que actualmente forma parte del elenco de ATAV 2.