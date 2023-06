La explosiva pelea entre Amalia Granata y Úrsula Vargués por el plan de "Menstruar"

En las antípodas de lo correcto, Amalia Granata siempre se caracterizó por expresarse con total honestidad, con emanar sus pensamientos sin mediar en el qué dirán y ahora volvió a ratificar esa cualidad con una tensa discusión en redes con Úrsula Vargues.

Todo el embrollo comenzó con una opinión de la legisladora provincial de Santa Fe, quien en una entrevista en A24 se refirió a un programa que organiza el Ministerio de la Mujer. En ese contexto, la blonda exclamó: “Un Plan MenstruAr donde hay pibes que no comen, que no van a la escuela. ¿Por qué no hacen un plan ‘Niños con comida en la boca’, ‘Niños con el estómago lleno para ir al colegio’?”.

Ursula cruzó a Granata.

En la continuidad de su lectura de esta idea que se esboza en el gobierno nacional, Granata añadió: “Para ellas (menstruar) es político porque con el curro de menstruar y de la política hacen caja, hacen guita y mantienen a la militancia”.

Tras esas declaraciones, Úrsula decidió compartir su oposición a ese posicionamiento de Granata y escribió en su Twitter: "Hola, Amalia. ¿Me explicarías cuál es el curro de la menstruación? Menstrúo desde los 17 y nunca gané un mango por sangrar. ¿Podrías ser más específica?".

Y también le lanzó una ironía, un palito por elevación, dado que la histórica panelista le escribió una frase picante: "Tal vez me estoy perdiendo un negocio que vos conocés y no contás. Gracias". Evidentemente, la ex del Ogro Fabbiani no se iba a quedar de brazos cruzados.

Amalia disparó fortísimo contra Vargues.

Fiel a su estilo, Granata afiló las garras, aceptó el reto en las redes sociales y publicó un mensaje fulminante contra Vargues: "Cuando vos me expliques a qué ibas a la madrugada a (la quinta de) Olivos en cuarentena mientras nadie podía salir".