Revelaron el verdadero motivo de la pelea entre el Ogro Fabbiani y su hija, Uma

Hace una semana, Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, festejó su cumpleaños de 15 y desde ese momento, se generó una gran polémica, dado que su padre no estuvo invitado a la fiesta.



Llamó poderosamente la atención la ausencia del ex futbolista y hoy entrenador, considerando que se trataba de un momento especial y único para una adolescente. Sin embargo, ni siquiera ella se mostró tan compungida con la circunstancia.



No obstante, la alegría por el festejo se vio algo ocupada a raíz del polémico posteo del Ogro Fabbiani, que luego terminó borrando. Lógicamente, sus palabras se habían viralizado y ya era demasiado tarde. La polémica estaba instalada.

Amalia Granata y Uma. Foto. captura de TV.



En LAM, la propia Uma contó que ella tomó la decisión de no invitar a la fiesta a su padre, quien esa misma noche estaba dirigiendo su último partido en Deportivo Riestra, en la dura derrota ante Chacarita, en San Martín.



Ahora, en el programa Entrometidos, sacaron a la luz las verdaderas razones por las cuales se produjo el distanciamiento feroz entre el Ogro Fabbiani y Uma, que, al parecer, se habría originado hace años.



“Yo hablé con gente del entorno muy cercano y me contaron cuál fue el motivo por el cual Uma dejó de tener vínculo con su papá. Me dijeron que hace un par de años, con el celular, empezó a ver videos en Youtube de su mamá hablando de toda su lucha por la cuota alimentaria y la poca relación que tenía él con su hija”, contaron.

Uma y el Ogro Fabbiani.



“Porque cuando le tocaba a él, por ahí se la dejaba a la abuela. Y todas estas cosas habrían hecho que se fuera alejando de su papá. Este es uno de los motivos más importantes por los cuales eligió distanciarse Uma”, agregaron.



Por el momento, el Ogro Fabbiani no volvió a expresarse al respecto, pero todo indicaría que el tema no se terminará muy pronto, dado que las cuentas pendientes en la interna familiar parecen ser varias.