La terrible recomendación de Amalia Granata al Ogro Fabbiani, el padre de su hija

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani, cumplió años y la ocasión especial desató polémicas por todos lados. No solo el ex jugador de fútbol lanzó unos crípticos mensajes en contra de la diputada por la provincia de Santa Fe, sino que los usuarios de redes cargaron en contra de la funcionaria por unos desagradables dichos sobre el físico de la adolescente. Ahora, se suma un nuevo episodio a la resquebrajada dinámica familiar.

Sucede que Amalia Granata le lanzó una terrible recomendación al Ogro, tras verse afectada por la actitud que tomó su ex pareja tras el festejo de los 15 años de Uma. El actual entrenador de fútbol eligió las redes sociales para expresar que se siente desplazado de la vida de su hija y deslizó que la culpa sería de Granata.

Tras ello, la mediática habló sobre la situación y lanzó un fuerte consejo para Fabbiani: lo mandó a terapia. “Yo hago terapia, Uma hizo terapia, uno tiene que elegir la manera de sanar. Yo atravesé ese proceso y estoy sanada, Uma lo está haciendo, le recomiendo a él de corazón que lo pueda hacer, porque ya somos grandes”, expresó Amalia.

Además, aseguró que no se trata de una recomendación que nace solo de ella: “Desde mi lado y del lado de la familia de él, su esposa, su madre, queremos que eso suceda. Yo no me puedo meter en los sentimientos de él, si él tiene que resolver cosas”, expresó la funcionaria.

“A mí me sorprendió ese posteo porque la idea era que la noche mágica del festejo sea de ella y que nada la opaque”, confesó Granata, en relación a la publicación de Instagram que el ex jugador de fútbol realizó para homenajear a su hija, en la que también dejó entrever que siente que Amalia pone a la menor de edad en su contra.

“Yo no tengo nada en contra de él, lo juro. Es un tema que tiene él conmigo, porque de este lado no y yo hice todo lo posible para reconciliarla y que la relación vuelva a ser la que tenían antes”, consideró la diputada.

Luego, se expresó sobre la relación de Uma con el Ogro: “Ella ya es grande, decide, tiene sus sentimientos, yo no la puedo obligar a algo que no fluye. Solamente la puedo sentar como ya lo he hecho y hablar, explicarle el tema de los vínculos, la importancia que tiene un padre, pero bueno si las cosas no van, no van”, se lamentó, pero agregó un deseo para el futuro: “Quizás el tiempo haga que las cosas sanen y se puedan reencontrar, o no, ojalá que sí”.

Consultada por el posteo que compartió de su padre en las redes sociales, Uma opinó: “El posteo de mi papá fue innecesario. Hubiese preferido muchas cosas antes del posteo como por ejemplo que me diga feliz cumpleaños”. Además, la joven explicó su decisión de colocar en redes el apellido de su madre, algo que podría indicar que la distancia con Fabbiani crece día a día: “Preferí hacer lo que realmente siento, y yo me siento más identificada con Granata. Entonces preferí ponerme en Instagram Uma Granata, por temas familiares”, aseguró.