El extraño trastorno que tiene Amalia Granata en los pies y le impidió bailar en el 15 de su hija

Una fecha muy especial, llena de emociones y simbolismos. La celebración de los quince años de la hija de Amalia Granata se transformó en el caldo de cultivo de una controversia, de un escándalo que escaló en los últimos días y que vuelve a enfrentarla con el Ogro Fabbiani.

El ex futbolista, y padre de Uma, no formó parte del evento, de hecho se erigió en el único miembro de su familia que no estuvo en el salón exclusivo de zona norte que consiguió la legisladora provincial de Santa Fe. Eso activó las averiguaciones e incluso los cruces mediáticos.

El ex delantero armó un posteo lapidario, que luego se transformó en un momento de tristeza para su hija en LAM, donde no pudo ocultar la angustia que le genera todo esto y sobre todo la escasa relación con su papá, con quien no se ve desde hace dos años.

En medio de todo este embrollo, Granata visitó el piso del ciclo de Ángel de Brito y ahí iluminó una problemática de salud que la aqueja y que resulta muy llamativa. Todo empezó con la pregunta del famoso conductor: “¿Vos bailaste? Pregunto porque nunca te vi bailar”.

Ese consulta activó en Amalia la confesión de un trastorno, de un mal que padece: “Tengo un temita en los pies, como una fascitis plantar, son todas cosas de vieja. Me hacen masajes para hacerme drenaje, porque tengo retención de líquidos”.

Amalia Granata contó que bailó poco por un trastorno en los pies.

Incluso explicó todo lo que intentó hacer para poder danzar un poco durante el quince de su heredera: “Me tuvieron que destrabar los pies el día anterior. Estuve con medias de azafatas, me tomé un diurético por las dudas”. Y se comparó con la madre de Fabbiani: “No podía creer que la abuela bailó hasta las cinco de la mañana y yo me tuve que cambiar a zapatillas porque no podía más. Algo bailé”.