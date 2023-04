El Ogro Fabbiani culpó a Amalia Granata de poner a Uma en su contra

El cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani dejó al descubierto los conflictos internos que imperan dentro de la familia. El Ogro Fabbiani no fue invitado a la fiesta de la hija que comparte con Amalia Granata y comenzaron los rumores sobre los motivos de dicha decisión.

Fue el propio exfutbolista quien publicó en sus redes sociales un extenso descargo. "3 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer, UMA. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá", comenzó expresando Fabbiani.

Luego, expresó: "La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana. Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad", agregó.

Pero eso no fue todo. La actual pareja del Ogro, Gimena Vascon, rompió el silenció y brindó su punto de vista sobre lo sucedido. "Fue decisión de Uma no invitarlo por una discusión que tuvieron hace un tiempo y que hizo que se distancien. Algo muy triste y doloroso para todos en la familia", expresó en diálogo con Teleshow.

"Desde nuestra parte y junto con Amalia intentamos que se reconcilien, pero es una edad muy difícil la adolescencia. Ojalá el tiempo ayude a que puedan recomponer la relación tan linda que siempre tuvieron". Luego, Gimena explicó que en todo momento intentó unir a la familia. "Desde que conozco a Cristian siempre traté de separar los problemas de los adultos y tengo una excelente relación con ella", concluyó.

GIMENA VASCON JUNTO A SUS DOS HIJOS Y A UMA EN LA FIESTA DE 15 (INSTAGRAM).

Por su parte, Granta y Uma participaron anoche de una entrevista en LAM (América TV). Allí, la joven disparó contra su padre tras la publicación que realizó en sus redes. "El posteo de mi papá fue innecesario. Hubiese preferido muchas cosas antes del posteo como por ejemplo que me diga feliz cumpleaños", expresó la joven.

Tras las repercusiones que dejaron las declaraciones de la joven en el programa de chimentos, el propio Fabbiani se mostró furiosos con su expareja, culpándola de ser la responsable de "meterme mierd*" en la cabeza a Uma en su contra.

"Hizo ese posteo porque es como su única manera de defenderse. Eso es lo que me contó", reveló Estefi Berardi esta mañana en Mañanísima. Uma junto a su mamá durante la celebración de sus 15.

"Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Quería chequear su palabra. Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir. Él me pidió todo el tiempo que la cuidemos a Uma y que no la pongamos en el centro, que no es culpable de nada y no quiere hacerle daño", indicó.

"Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo", disparó molesto por todo lo sucedido. "Es ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd* en la cabeza’", disparó el exjugador en relación a Granata.

"Él no la ve hace dos años. Se complicó. Me dijo que sí hablan, pero sentía que era muy difícil entablar un vínculo porque él sentía que Uma tenía gente que quería ponérselo en contra. Es su sensación", concluyó Berardi.