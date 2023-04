La fuerte declaración de Uma, la hija de Amalia Granata, contra el Ogro Fabbiani

Este fin de semana, Uma Fabbiani festejó sus 15 años. La hija de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani fue la protagonista de una fiesta donde asistieron más de 140 invitados. Pero llamó la atención la ausencia de su papá.

Tras las repercusiones de la noticia, El Ogro compartió un posteo en sus redes sociales. "3 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer, UMA. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá", comenzó expresando el exfutbolista.

Luego, expresó: "La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana. Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad", agregó.

"Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados", finalizó.

Este lunes, Amalia y Uma fueron invitadas a participar de una entrevista en LAM (América TV). Consultada por el posteo que compartió de su padre en las redes sociales, Uma opinó: "El posteo de mi papá fue innecesario. Hubiese preferido muchas cosas antes del posteo como por ejemplo que me diga feliz cumpleaños".

Por su parte, Granata aclaró: "No tengo ningún problema con él. Al contrario. Nada quiero más que se lleven bien porque yo tengo una relación increíble con mi papá". Además, dejó en claro que siempre fomentó el vínculo entre su hija con su papá.

Cuando fue consultada por su opinión sobre el posteo de su expareja, disparó: "No hablo porque no tengo nada que ver. Mi hija es adolescente y grande. Yo no soy intermediaria".