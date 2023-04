La contundente decisión que tomó Uma, la hija de Amalia Granata, en relación a su vínculo con el Ogro Fabbiani

Este fin de semana, Uma Fabbiani festejó sus 15 años. La hija de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani fue la protagonista de una fiesta donde asistieron más de 140 invitados. Pero llamó la atención la ausencia de su papá.

Tras las repercusiones de la noticia, El Ogro compartió un posteo en sus redes sociales. "3 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer, UMA. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá", comenzó expresando el exfutbolista.

Uma junto a su mamá durante los festejos por sus 15 años.

Este lunes, Amalia y Uma fueron invitadas a participar de una entrevista en LAM (América TV). Consultada por el posteo que compartió de su padre en las redes sociales, Uma opinó: "El posteo de mi papá fue innecesario. Hubiese preferido muchas cosas antes del posteo como por ejemplo que me diga feliz cumpleaños".

Por su parte, Granata aclaró: "No tengo ningún problema con él. Al contrario. Nada quiero más que se lleven bien porque yo tengo una relación increíble con mi papá". Además, dejó en claro que siempre fomentó el vínculo entre padre e hija.

Molesto con estas declaraciones, El Ogro disparó contra su expareja. "Hizo ese posteo porque es como su única manera de defenderse. Eso es lo que me contó", reveló Estefi Berardi en Mañanísima.

El Ogro Fabbiani.

"Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo", disparó molesto por todo lo sucedido. "Es ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd* en la cabeza’", disparó el exjugador en relación a Granata.

Pero las repercusiones de estas declaraciones no tardaron en llegar. En esta oportunidad fue la propia Uma quien tomó una drástica decisión en relación al vínculo con su padre.

Este martes en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una entrevista que junto a la hija de Granata: "Preferí hacer lo que realmente siento, y yo me siento más identificada con Granata. Entonces preferí ponerme en Instagram Uma Granata, por temas familiares", reveló.

Su decisión de llevar el apellido de su madre en su perfil demuestra aún más la distancia que mantiene con su padre. Pero eso no fue todo. Antes de terminar la entrevista le consultaron por su relación con Leonardo Squarzon, pareja de su madre desde hace muchos años y padre de su hermano menor, Roque. "Me ayudó mucho con este tema. Realmente ahora siento que está cumpliendo el rol de papá, como lo hizo por muchos años", concluyó.