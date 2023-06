Flor Torrente reveló la frustración más grande que padeció en su vida

La característica de provenir de una familia artística, con mucho arraigo en la industria, puede derivar en posibilidades plausibles, pero también en prejuicios. Eso lo vivió en carne propia Flor Torrente, a raíz de su linaje con Araceli González.

La actriz supo surcar su propio camino, pero en también atravesó senderos espinosos, con la mirada ajena, esas opiniones destructivas sin argumentos. Por eso, la joven recordó una circunstancia dolorosa, que se enquistó en su alma para convertirse en su mayor frustración.

En la visita a un ciclo de streaming, Flor abordó la temática de la herencia de la fama y expresó: “Es medio trillado lo de decir: ‘La tiene fácil porque es hija de...’ y me gustaría escucharte a vos, que sos ‘hija de’, entre comillas, si para vos fue fácil, fue difícil o cómo”.

La charla se enfocó a tratar de conocer si padeció algún revés en lo profesional, de ese modo Torrente confesó. “Una de las cosas que siempre quise hacer y todavía no me pasó, fue una comedia musical”. Una vertiente que nadie imaginaba.

En definitiva, un casting para una obra de ese calibre se transformó en un recuerdo muy triste. “Pasaba, pasaba y pasaba, pero de pronto quedó la hija del director de la obra. No sucedió y sentí una frustración muy grande”, narró la hija de Araceli.

Sobre más detalles de esa experiencia traumática, Flor añadió un relato cargado de indignación sobre el resultado y contó: “Quedó la hija del director y era como: ‘¡Pero ni hagan el casting! ¿Para qué me ilusionaste, para qué me hablaste todo el tiempo?”.

Flor reveló la frustración que padeció por no quedar en una comedia musical.

En cuanto a su reacción inmediata frente a la pérdida de ese papel, Torrente especificó: “Me fui a la casa de mi vieja y me puse a llorar con una frustración... Me pasó a los 20 años, más o menos. Yo ya vivía sola”. Y reveló el consejo de González: “Me dijo: ‘Bueno, no importa, ellos se lo pierden’”.