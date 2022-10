El retoque estético al que se sometió Florencia Torrente, la hija de Araceli González

Florencia Torrente, sin duda, adquirió todos y cada uno de los genes de su madre, Araceli González, ya que madre e hija son portadoras de una belleza impactante y un parecido realmente asombroso.



“Yo, siendo muy feliz en sus manitas. Me acabo de dar cuenta de que nunca subí este videíto. De mi Pollack favorita. Hace unos días me preguntaron dónde me hacía mis cejitas”, contó Florencia, en Instagram, arrobando la cuenta del centro de estética.



“Súper lindo su lugar, y con mucho amor. Greetings from the US. PD: siguen impecables, deje fotito al final”, agregó la hija de Araceli González, compartiendo un video del momento en el que se sometía a un retoque en sus cejas.



Flor Torrente suele utilizar su cuenta de Instagram para promocionar sus canjes, que son en mayoría productos relacionados con el cuidado del cuerpo, la estética y la creación de hábitos saludables.



De hecho, durante sus vacaciones en el exterior, la actriz compartió su rutina facial. “Las rutinas que nos hacen bien no se toman vacaciones. Acá les dejo una de un viaje con pocos productos esenciales. Gel de limpieza, bruma, serum, crema y protector solar”, indicó.



La recién actividad en redes sociales de Florencia Torrente la ubican de paseo por Estados Unidos. “Un domingo en Sowa. Sowa art & desing, es una feria que desde hace años se realiza para darle lugar a los artistas y que puedan exponer su arte, ya sea comida, fotos, cuadros, ropa, cerveza, etc”, contó.





“Amé siempre este lugar, cuando vivía venía casi todo el tiempo, obviamente en wate viaje no podía faltar la visita”, agregó la hija de Araceli González, disfrutando de unos días lejos de la Argentina.



“Lo más lindo de todo esto es que, durante la pandemia, que fue bastante particular, el gobierno creó este nuevo espacio para ayudar a todos estos artistas que no podían trabajar”, sostuvo Flor.