Flor Torrente reveló qué dos famosas le hicieron bullying en su infancia

En su visita a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente en la pantalla de América, Florencia Torrente reveló que, durante su infancia, sufrió bullying por parte de dos mujeres muy famosas.



La hija de Araceli González contó que esas dos famosas que le hicieron pasar un mal rato cuando fueron niñas eran nada menos que Dalma Maradona y Sofía Gala, las hijas de Diego Maradona y Moria Casán, respectivamente.



“¿Cómo estás con Dalma y Gianinna? Qué feo lo que te hicieron”, arrancó Fer Dente, ya conociendo la historia. “Ellas ni se deben acordar. Éramos muy chiquitas”, comenzó Flor Torrente.



En la charla con Fer Dente, Florencia Torrente habló de aquellos recuerdos de la infancia que todavía están dando vueltas por su memoria y los cuales compartió con los televidentes de América.



“Éramos muy chicas con Dalma. Y tengo otra historia con Sofía Gala también. Dalma y yo teníamos 5, 6 años, y estábamos jugando en su habitación y, de pronto, me quedé sola”, arrancó contando Flor Torrente.



“Se había ido con GIaninna y me dejaron encerrada porque querían ver a mi mamá, que estaba haciendo Nano. Eran muy fans de ella”, continuó Flor Torrente sobre aquel episodio de bullying que la tuvo como víctima de Dalma Maradona.

Dalma Maradona y Sofía Gala le hacían bullying a Flor Torrente.



Por otra parte, al referirse de su vínculo con Sofía Gala cuando eran niñas, recordó un curioso comentario. “Sofía me decía que Adrián era mi papá y yo le decía que no era mi papá. No se deben ni acordar de eso. Éramos todas muy chiquitas”, reveló Flor Torrente.



Asimismo, en la charla, también recordó cuando Pappo quiso conquistar a su madre, a Araceli González. “Quería ser mi padrastro. Mamá cree que todos la quieren como amiga. Bueno, Pappo no la quería como amiga”, contó.