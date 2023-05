El tortuoso accidente de Zaira Nara: "La belleza duele"

Zaira Nara se sumó al universo de TikTok para compartir los momentos divertidos de su vida con sus miles de seguidores de las redes sociales. En las últimas horas, compartió un doloroso momento que atravesó por culpa de un pegamento para pestañas postizas.

"La belleza duele" tituló Zaira el video que compartió, mientras que las imágenes mostraban el complejo trabajo que hacía su maquilladora para poder despegar el accesorio de sus ojos.

"Este pegamento de pestañas parece que era permanente", expresó la profesional, al tiempo que se la escucha decir a Zaira: "Te dije que no uses más este producto, aparte no me queda bien".

Zaira Nara.

"Vos sos la profesional, su supone... Voy a poner tu nombre y apellido para que nadie te llame", lanzó irónica la modelo mientras se notaba que la estaba pasando mal.

"Parece que no sale nunca más", sentenció Zaira algo nerviosa al ver que la situación se tornaba compleja, mientras la maquilladora probaba con diferentes productos.

"No es cera bol... Hay que dejar las pestañas mías", arremetió la modelo cuando la maquilladora intentó sacarla con las uñas. "Y así quedó pestañela", concluyó la profesional al lograr el objetivo luego de algunos minutos.