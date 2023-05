Aseguran que echaron a una conocida conductora para que Marcela Pagano ocupe su lugar

La escandalosa salida de Marcela Pagano de A24 ahora dispara un nuevo y polémico capítulo, ya que según aseguran el desembarco de la periodista en Radio del Plata tuvo como consecuencia que despidieran a una conocida colega suya para darle su espacio.

Hace algunos días trascendió, que Marcela Pagano fue desvinculada del Grupo América tras recibir una serie de acusaciones de maltrato laboral por parte de su sus excompañeros en la señal de noticias en la que la comunicadora se desempeñaba. De manera casi inmediata, la conductora consiguió ser designada para estar al frente del ciclo radial A quien quiera oir, ocupando la franja horaria en la que estaba Paula Trapani, quien fue despedida de Radio del Plata.

Paula Trapani junto al equipo con el que trabajaba en Radio del Plata. Foto: Instagram @pautrapani.

Desde Mitre Live, Juan Etchegoyen anticipó sobre la confrontación entre Pagano y Trapani: "Hay una guerra interna entre dos conductoras, guerra que tiene además involucrado a un medio de comunicación. Ha trabajado a las espaldas de una de estas dos conductoras, y ha llamado a la otra para ocupar el horario. Es un escándalo porque despiden a una conductora para llamar a la otra".

Luego, sobre la polémica que involucra a Paula Trapani y Marcela Pagano, Etchegoyen sumó: "A una la echaron y la otra ocupó su lugar, sin ni siquiera escribirle un mensaje. La conductora echada está enojadísima, doy fe porque hablé con ella. De un día para el otro se quedó sin trabajo y su colega no la llamó para decirle nada".

Sobre la controversial maniobra, el periodista explicó: "Paula Trapani estaba conduciendo su programa en Radio Del Plata y las autoridades de la radio deciden echarla y poner en su lugar a Marcela Pagano. Hablé con Paula y me contó su enojo con la radio, y después, que no se haya puesto en contacto Marcela. El nombre del programa lo cambiaron por no les quedó otra, tenía el nombre de Paula, pero el equipo es el mismo. Por eso es raro".

Finalmente, sobre la reacción de Trapani por el arribo de Pagano a la conducción en Del Plata, Etchegoyen explicó: "Paula está dolida con Marcela, y su malestar más profundo es con el medio de comunicación. Lo sumamente grave es que molestó esta situación porque venían armando el programa de Pagano, con Paula al aire, ella no sabiendo nada de lo que se le venía. A sus espaldas, las autoridades se reunían con Marcela para ofrecerle el espacio de Paula, pero a ella no le habían dicho nada".