La emocionante película de los noventa que se volvió popular en Netflix

Las producciones cinematográficas más actuales y modernas que se encuentran en Netflix suelen ser las que ocupan un lugar en el ranking de las películas más vistas dentro de la plataforma de streaming. Sin embargo, hay films que son un clásico en la industria cinematográfica y que muchos desean verlos nuevamente.

"El lado profundo del mar" ("The Deep End of the Ocean" título original) es la incorporación que hizo Netflix recientemente. La película es de fines de los años '90 -1999 exactamente- y ha causado furor dentro de la plataforma: actualmente se encuentra en el segundo puesto de las películas más vistas dentro de Netflix.

El largometraje, de casi dos horas, está lleno de drama y emociones, y ya le ha sacado varias lágrimas a quienes le han dado una oportunidad.

Esta película estadounidense cuenta la historia de Beth, una madre de tres hijos que se desespera cuando desaparece Ben, su hijo de 3 años. Nueve años más tarde, en su nuevo barrio, conoce a un niño que tiene un parecido asombroso con su hijo desaparecido.

Ulu Gosbard -conocido por haber dirigido "Enamorándose", un film de 1984 protagonizado por Meryl Streep y Robert de Niro- fue el director de esta conmovedora cinta. El guión fue escrito por Stephen Schiff.

Michelle Pfeiffer interpreta a Beth Cappadora y su actuación es tan buena que termina sacando lágrimas y empatizando con su personaje. Créditos: Instagram 2raineea.

Icónicas estrellas del cine aparecen en este film: Michelle Pfeiffer; Treat Williams; Whoopi Goldberg; Jonathan Jackson; Cory Buck; Ryan Merriman; Alexa PenaVega; Michael McGrady; Brenda Strong; y Michael McElroy.