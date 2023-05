El baile íntimo de la China Suárez con una modelo que causó rumores en las redes

Eugenia La China Suárez no pasó desapercibida en una nueva edición de la Fiesta Bresh . Desde compartir el evento con Wanda Nara, hasta un baile sensual con una ex compañera, fueron algunas de las particularidades de una noche que no tuvo desperdicio.

El video que rápidamente se hizo viral mostró a la ex pareja de Rusherking bailando pegada a una ex compañera, la modelo Valentina Zenere, con quien compartió “Casi Ángeles” incluso cumpliendo el rol de madre e hija en la ficción de Cris Morena.

Como era de esperar, las réplicas y los comentarios no tardaron en llegar a las redes sociales, con diferentes sensaciones sobre el encuentro. “Decreto que Valentina Zenere sea la novia de la semana de la China”, escribió un usuario haciendo referencia a que a la actriz, cada semana le buscan un romance.

Hace pocos días atrás se la había relacionado al empresario Rodo Lamboglia y la propia Eugenia salió a desmentir cualquier tipo de rumor al bramar "Dejen a la gente en paz” y ahora sus propios seguidores satirizan esa posibilidad.

“Mirá cómo le baila”, “Me encantan”, “Imaginate tener a la China así, lo que me pidas te doy, reina”, fueron algunos de los comentarios elocuentes, que se sumaron a otros que hacen referencia a su papel en Casi Ángeles: “¿No son madre e hija? Por favor no me alteren el multiverso”.

Otro momento épico de la noche porteña se dio al ver a la China Suárez y a Wanda Nara compartiendo la misma fiesta. Algunas fotos graficaron el particular momento donde se ve a ambas disfrutando de la Bresh. Daniela Celis fue una de las que publicó una imagen y un video compartiendo cámara con ambas. Obviamente por separado, luego del escándalo que involucró a Mauro Icardi en una situación de infidelidad.

Otra ex Gran Hermano, Romina Uhrig también subió una foto junto a Wanda en la que, paradójicamente, parece salir de fondo Eugenia. El perfil de Instagram “Gossipeame” no dejó pasar el detalle: “El posteo de Wanda tiene de fondo a La China, que cerquita que estaban(...) Ahora que corajuda la Euge!!!!”.