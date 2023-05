Moria Casán reveló por qué los futbolistas detestan a Mauro Icardi: “Bajó su rendimiento por…”

La guerra entre Moria Casán y Mauro Icardi continúa con comentarios cada vez más picantes por parte de ambos y el ojo público se mantiene atento a cada nueva réplica. Ahora, la diva volvió a responderle al jugador de fútbol y disparó contra su carrera como deportista e incluso le dijo que tiene “bajo rendimiento”.

Todo empezó por una burla de Moria hacia la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, repleta de incertidumbre e idas y venidas. Sin ningún problema a la hora de opinar sobre los vínculos de los demás, la One picanteó: “Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven, se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso pero bueno, el chico debe tener ganas de otras experiencias. Debe estar muerto de amor por ella también pero me parece que, por lo que uno percibe, es un seductor”.

Al jugador del Galatasaray no le gustó nada la frase y salió con un pesado arsenal en contra de la vedette. El descargo, hecho a través de sus redes sociales, causó revuelo entre los usuarios, con gran cantidad de personas celebrando a Icardi y al ingenioso en sus respuestas.

El enfrentamiento siguió creciendo y ahora la portadora de la “lengua karateka” volvió a expresarse sobre el esposo de Wanda Nara: “Limitado botinero Mauro, me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas”, inició Moria a través de una historia de Instagram y agregó: “Me hace pensar que padecés de una desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor”.

“Sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan”, escribió haciendo gala de la artillería pesada y luego atacó directamente a la profesión de Icardi y a su paso por la selección de fútbol argentina: “Mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento”.

“Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismo obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático, con cannabis que te mareó”, expresó Casán y luego se dedicó a responder un pasaje específico del descargo de Mauro. “PD1: El agujero paraguayo al que te referís fue un receptáculo para arrojar bijouterie berreta”, indicó, en referencia al episodio por el cual estuvo presa en Paraguay.

“No hablemos de cannabis que todos sabemos que sos más de la ‘blanquita’. Y menos de agujeros, que el único que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”, había sido el durísimo palo que Icardi le había lanzado a Moria debido al conflicto con las autoridades del país vecino.

La durísima respuesta de la diva no cerró sin antes volver a insistir en las críticas a su desempeño como deportista: “Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpiada de imbéciles”, le sugirió y luego le mandó “besos y abrazos virtuales”. Por último, le dejó una advertencia: “COLORÍN COLORADO, para mí, ¡este cuentito recién ha comenzado!”.