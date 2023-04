Moria Casán reveló el insólito apodo que le puso a Pampita, de cara al Bailando: "Ella y su cara de..."

Moria Casán hizo gala de su famosa “lengua karateka” y de su notable talento creativo al hablar de Pampita sobre la posibilidad de compartir con ella el rol de jurado en la nueva edición de Bailando por un sueño, el programa con el que Marcelo Tinelli volverá a la TV, por primera vez, en la pantalla de América TV.

Y mientras el canal de Palermo está revolucionado con los preparativos para el emblemático formato de Marcelo Hugo, Moria Casán habló en exclusiva con LAM y contó detalles de las primeras reuniones que tuvo con Fede Hoppe y Chato Prada para delinear cómo será su participación.

La One es figura conocida del Bailando, tiene ideas y muchas ganas de darle un nuevo aire al jurado, del que aún no tiene figuras confirmadas más allá de ella. ¿Podría volver a ocupar Pampita ese lugar, junto a Moria? Todavía no se sabe, pero por lo pronto Mo se mostró entusiasmada con que la modelo firme su contrato.

"Todos buscamos que sea entretenido desde el lugar de cada uno. Somos efectivos: vos desde tu información (en referencia a Ángel de Brito), Marcelo desde su agudeza, Pampita, si llega a estar, desde su cara de Gioconda eterna", arrancó la diva, bautizando a Carolina Ardohain de una manera artística y sugestiva.

Pampita fue jurado en La Academia de ShowMatch, en 2021. Captura TV.

Y siguió: “Somos todos bravos, acá no hay ninguno que finge ser santo. Pampita tampoco, nos hacemos cargo. Ser bravo no es ser malo, es no ser hipócrita”. A continuación, Moria aclaró un rumor que se había filtrado, que había pedido ocupar un lugar central en el jurado.

La propuesta de Moria para el Bailando 2023

"Yo no quería ser presidenta del jurado, yo quería una vuelta de tuerca para no ser un jurado más, por trayectoria, por edad y por todo. Sería divertido buscar algo más, con la tribuna o algo así. Quiero que sea divertido, jugar con algunos, no con todos, si llega a estar Pampita, con ella”, indicó.

Como sea, Mo dejó en claro que tanto ella como sus compañeros de jurado están preparados para encarar este espectáculo que en 2021, con La Academia de ShowMatch, en El Trece, no terminó de cerrar en términos de audiencia.

Moria Casán habló de lo que se viene en el Bailando 2023. Captura TV.

"Yo tengo un gran concepto de show y sé cómo dar la pelota. Además, trabajar con mis compañeros, con una mirada nos entendemos y sabemos lo que viene. Somos profesionales y no buscamos la quinta pata al gato, somos efectivos para que el show sea contundente", cerró.