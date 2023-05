Mauro Icardi ubicó a Moria Casán con un polémico texto: “Con vos hablamos de Blanquita”

Moria Casán hizo mucho ruido a lo largo de la última semana luego de disparar contra Mauro Icardi y su relación con Wanda Nara. La One fue confirmada como jurado del Bailando 2023, y en un debate que arrancó sobre los potenciales dotes de baile del futbolista todo se terminó desvirtuando con el paso de los días.

Lo cierto es que Moria Casán se metió de lleno a opinar sin tapujos del vínculo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, diciendo que para el delantero "cualquier agujero es poncho" y advirtiendo que “debe estar muerto de amor” por su esposa.

Moria Casán se burló de Mauro Icardi, pero el delantero no se guardó y salió al cruce.

El jugador del Galatasaray salió a responderle con vehemencia, pero la diva siguió picanteando el tema: "¿Qué pasó con el hole asiático? El China Gate. Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo, camuflado de superado, puro cotilloneo".

Después de esta infundada reacción de Moria Casán contra el famoso matrimonio, estaba claro que la historia no iba a quedar sólo en eso y llegó una pronta respuesta desde Turquía.

Hace unos minutos, Mauro Icardi volvió a disparar y la guerra terminó de explotar: "Querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote ‘diva’, pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás", comenzó detallando.

Luego agregó: "La vamos a hacer corta: lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas. Te aclaro que no soy un sometido ni un cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise, cagándome en todo y en todos siempre".

La picante storie que subió Mauro Icardi contestándole a Moria Casán.

"Te lo puede contar WN que me conoce. Me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico, sobre todo con la gente que no conozco", siguió disparando.

Para finalizar, Mauro Icardi sentenció con un durísimo palo hacia Moria Casán: “No hablemos de cannabis que todos sabemos que sos más de la ‘blanquita’. Y menos de agujeros, que el único que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”.