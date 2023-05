El palazo en vivo que Jimena Barón le mandó a Gianinna Maradona en TV

La Peña de Morfi es el éxito de los domingos debido a la calidad de sus invitados. Esta vez, una de las presencias en el ciclo de Telefé fue Jimena Barón, quien aprovechó el momento en la televisión para expresarse sobre algunos momentos de su vida. Luego de hablar de su relación con Daniel Osvaldo, presentó su nuevo tema, La Araña, y tirarle un tremendo palazo a Gianinna Maradona.

La cantante acostumbra a canalizar momentos personales a través de su música y, en ese sentido, su nuevo hit es una síntesis de sus sentimientos luego de que se hiciera pública la relación de la hija de Diego Armando Maradona con Daniel Osvaldo, quienes recientemente compartieron fotografías juntos, en medio de un vículo con muchas idas y venidas.

“La Araña” es parte del nuevo disco Malasangre y la letra del tema hace referencia a una amiga que traicionó su vínculo saliendo con quien antes era su pareja. Más allá de la picante lírica, Jimena fue más allá y lanzó una fuerte declaración antes de presentar el hit.

“Vamos a hacer una canción para una amiga muy querida que se llama La araña”, exclamó, rebosando de ironía. Además, acompañó el mensaje mirando directamente a la cámara e incluso se atrevió a señalar con el dedo, entre algunos silbidos del plantel de La Peña de Morfi.

El momento dentro del ciclo que conducen Jésica Cirio y Georgina Barbarossa, luego de la salida de Jey Mammón tras las acusaciones por corrupción de menores, no pasó desapercibido para nadie y rápidamente las redes se hicieron eco de la picantísima dedicatoria.

“Ella siempre ahí, incondicional, tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal, me supo entender, me supo cuidar”, inicia la composición de Jimena, haciendo referencia al vínculo especial que la sostenía en el dolor tras su turbulenta relación con Daniel Osvaldo. Luego, la letra reza: “La araña es la traición, ¿y quién iba a pensar, quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba”.

“Yo jamás pensé ni se me ocurrió que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar que me lograste envenenar, pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición”, es uno de los pasajes más duros de la canción.

Con anterioridad, Jimena Barón había comentado en LAM que la situación vivida entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona fue el origen de “La Araña” y expresó, en referencia al tiempo que le tomó superar el dolor: “Después cuando uno lo hace canción significa que hubo un trabajo muy grande en el medio, de mucha terapia. Era un tema para mí muy groso, muy importante y muy pesado”.