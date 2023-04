Jimena Barón denunció una estafa en la que quedó involucrada

Enojada, indignada y virulenta, con justa razón. Jimena Barón saltó al plano digital para expresar su bronca por un comportamiento ilegal y errático de una marca, que acudió a su imagen para promocionar un producto sin su consentimiento, nada más y nada menos.

La talentosa cantante armó un video en su perfil oficial de Instagram, donde se mueve como pez en el agua y en el que cultiva millones de seguidores, para contar la trama de esta historia oscura, que la perjudica, que daña su investidura y que se remite a una estafa.

Barón prendió la cámara de su celular para construir un descargo, a través de una storie de su cuenta, ahí arrancó explicando este entuerto en que quedó involucrada. “Me lo están mandando un montón, sino no le daría pelota. Esto, ¿qué es esto? Esto es mentira”, exclamó.

En las imágenes se percibía un flyer, un poster de divulgación de esta marca, por eso Jimena describió con total honestidad: “Este Photoshop a un producto, la mesada de mi cocina... Es mentira. ¡No compren esta porquería porque es todo mentira! Yo no lo promociono, no me pagaron, no sé qué es esto”,.

Así como la actriz reveló que su método solo incluye cuestiones naturales, como el ejercicio y la alimentación, por eso narró. “No tengo nada en la panza. No compren estas porquerías, es todo mentira. No me hizo la ‘modelasorongo del sacatrobio’... Nada”.

En cuanto a su estilo de vida y esos secretos que le permiten lucir espléndida, Jimena reconoció. “Como como me ven que como, comparto mis recetas y entreno un montón todos los días. Hago abdominales, por eso tengo la panza así y esto es una estafa. No compren nada. Es todo mentira. Las quiero, chau”.

Barón se burló de la marca que la estafó

En otro posteo, Barón volvió a remarcar y confesar su técnica, esos hábitos que la estimulan a conseguir una apariencia búsqueda, acorde a sus gustos y criterios. Por eso escribió: “Se entrena fuerte y se come bien. No caigan en pavadas”.

Y para cerrar, se mofó de esta marca, al agregar de manera burda una postal en la promoción apócrifa de ese producto: “Tapa el calefón al menos. Dale glamour”.