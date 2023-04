Jimena Barón y una significativa charla que tuvo con Momo acerca de la proyección a corto plazo

Jimena Barón regresó de su viaje familiar en Brasil y de nuevo retomó con sus proyectos laborales cómo la salida de su primer disco como solista 'Mala Sangre' pero eso no es todo si no que la actriz ademas llamó a reflexión desde Instagram por un importante lema acerca de la vivencia del presente.

Fuente: Imagen @jmena

La reflexión.

"Me quedé hablando con el enano hasta que se durmió creo que quedó un poco sorprendido... estabamos hablando de del pasado, del futuro y del presente y yo le dije que es muy loco porque le viviamos dando mucho protagonismo al pasado y al futuro" comenzó diciendo Jimena Barón frente a cámara y dando a conocer sobre la charla privada con su hijo.

"Uno vive con dolores, dolencias, recuerdos o preocupaciones para adelante imaginandose lo que va a pasar y que en realidad nada de eso existe. Lo único qué existe es el presente", siguió en referencia a las historias que todos cargan de un pasado y que de alguna manera se deben dejar atrás.

"Creo que el 90% de los argentinos pasamos o mirando hacia adelante o mirando hacia atras pero no en el presente", opinó acerca de la proyección promedio entre la gente.

Fuente: Imagen @jmena

la autopercepción.

"No hay que dar nada por garantizado mañana a la mañana se sabe qué es lo que verdaderamente va a pasar y por eso está bueno tratar de conectarse y concentrarse en vivir el ahora y no 'flashear para adelante' ni tampoco 'latigarse para atrás porque es algo que ya no está... qué no va a volver a estar", siguió en cuánto a soltar lo que quedó atrás.

Fuente: Imagen @jmena

La conclusión.

"Para mí viene algo muy importante que es... la única persona que el pasado valga la pena por una cuestión de algo positivo y que te cambia la vida sos vos y hay otro dato, el 70% de las cosas qué pensamos no son así, lo imaginamos", cerró su extensa reflexión entre risas.

Chari.