Desde su internación, Jorge Rial compartió una nueva foto y deslizó una cómplice broma

Jorge Rial se encuentra internado en Bogota, Colombia, tras haber sufrido un infarto que encendió las alarmas y que llevó a que sus hijas viajen de urgencia al mencionado país latinoamericano. Y ahora, mientras su cuadro evoluciona favorablemente, el conductor compartió a través de las redes sociales una nueva foto desde su internación, y hasta se permitió deslizar una particular broma.

Si bien en un momento la situación de Jorge Rial fue de extrema gravedad. el periodista actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque deberá completar su recuperación para volver a nuestro país.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales, Rial publicó la imagen de un vaso con tapa, desde la habitación de la clínica colombiana en la que se encuentra internado. "Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)", escribió el conductor sobre la postal.

Luego, Jorge Rial comentó sobre su salud: "Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la @clinica_delcountry".

El nuevo posteo que Jorge Rial compartió desde su internación. Foto: Instagram @jrial.

De esta manera, el conductor dejó en claro que el peor momento ya pasó, y fiel a su sentido del humor en otra historia de Instagram, compartió un envoltorio que le llevaron a su habitación en el que se destaca un cartel que dice: "Jorge Ricardo Rial. 61 años, 7 meses, 2 días". A lo que Rial agregó en broma: "Me cuentan la edad día por día. No puede haber tanta maldad".