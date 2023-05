Quién es Peso Pluma, el nuevo fenómeno musical mexicano que superó a Bad Bunny en las búsquedas de YouTube

Peso Pluma (Zapopan, Jalisco, 1999) rompe cualquier esquema o prejuicio relacionado con la música regional mexicana.

No usa el típico sombrero texano, tampoco sacos coloridos o botas altas, sino que va por la vida con el atuendo que han hecho común algunos exponentes de la música urbana, como gorras y zapatillas deportivas.

Sus canciones, en su mayoría corridos tumbados, son una mezcla de la típica música norteña, que combina guitarras con instrumentos de viento como el trombón y la tuba sobre beats de rap y otros géneros y subgéneros.

Y si bien no es él quien inventó estos nuevos ritmos, se ha convertido en su máximo exponente.

El ascenso de Peso Pluma es meteórico. "Es el futuro con el que los sellos de música regional mexicana han estado soñando durante los últimos cuatro o cinco años", ha dicho sobre él la cadena pública estadounidense NPR.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista de 23 años, recientemente desbancó al astro puertorriqueño Bad Bunny como el artista más buscado en la plataforma YouTube, de acuerdo con Latinometrics, un newsletter gratuito sobre tendencias.

En YouTube acumula cerca de 2 millones de suscriptores, mientras que su tema "PRC", que canta junto a Natanael Cano, identificado como el precursor de los corridos tumbados actuales, tiene más de 78 millones de visualizaciones.

Su éxito "Ella Baila Sola", interpretado con Eslabón Armado, lleva siete semanas en lo más alto de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard.

Pero no solo eso, Peso Pluma pone su voz en otras seis canciones que se ubican entre los 10 primeros puestos de la codiciada lista. En sus inicios, Peso Pluma cantaba los criticados narcocorridos mexicanos. Foto: Getty Images

La carrera de este joven reafirma que el éxito de la música pop latina actual está basado en la mezcla de sonidos de toda la región, y ha sido potenciado por el acceso a internet y las plataformas digitales.

Hacer frente a la depresión

También conocido como Doble P, el cantante ha dicho que, sin saberlo, comenzó su carrera artística siendo un adolescente. En una entrevista con la cadena CNN contó que solía escribir cuando tenía entre 14 y 15 años como una manera de enfrentar la depresión.

"De adolescente uno vive muchos cambios y uno se siente solo, uno se siente triste. Siempre he sido una persona muy depresiva y creo que la música para mi es mi terapia. Yo cuando escribo, cuando canto, cuando bailo, cuando doy mis pasitos, es mi forma de sacar mis sentimientos y creo que es mi terapia", le dijo a CNN.

El intérprete dijo que en esa etapa se daba cuenta de que sus letras tenían ritmo.

"Se me hizo fácil componer", sostuvo el cantante, que además de en México vivió en New York y Texas.

Fue precisamente EE.UU., donde trabajó como mesero y empleado de construcción, el lugar en el que comenzó su carrera musical. Nació en Guadalajara, México, pero vivió en Nueva York y en Texas, donde comenzó su carrera. Foto: Getty Images

"Fui a una escuela secundaria en San Antonio, donde hay una gran comunidad de chicanos, por lo que fue fácil para mí integrarme en la sociedad estadounidense y en México. Siempre escuchaba reggaeton, hip-hop y rap, pero me di cuenta que mi voz estaba hecha para cantar corridos porque los escuchaba tocar en familia todo el tiempo. Mi familia escucha ese género y bueno, cuanto más cantaba, más me daba cuenta de que mi voz brillaba diferente allí que en cualquier otro género", explico el artista a la revista Variety.

En origen, Peso Pluma no era su nombre artístico, sino el de una agrupación en la había varios colaboradores. Sin embargo, una vez la audiencia lo comenzó a identificar con ese seudónimo, tomado de la categoría de boxeo del mismo nombre, el artista decidió convertirlo en su marca personal.

"El grupo éramos tres, y los tres estábamos flaquillos, entonces traíamos lo de las plumas de boxeo, y nos gustaba de alguna u otra forma el boxeo. Yo no hago ningún deporte, pero se quedó ahí", relató en una entrevista que se puede ver en YouTube. La primera producción de estudio de Peso Pluma se estrenó en 2020 durante la pandemia y se tituló "¿Ah y qué?" Foto: Getty Images

Controversia por las letras

La primera producción de estudio de este autodidacta (pues ha dicho que aprendió a tocar guitarra viendo tutoriales de YouTube) se estrenó en 2020 durante la pandemia y se tituló "¿Ah y qué?". A ese álbum le siguió "Efectos secundarios", lanzado un año después.

Y en 2022 publicó un EP que llamó "Sembrando". Fue este año cuando comenzó a ser reconocido, pero por la canción "El Belicón", que se volvió viral en TikTok.

El tema, un narcocorrido que interpreta junto al también cantante Raúl Vega, fue altamente criticado en su país por sus letras violentas y explícitas relacionadas al mundo del narcotráfico. Ese tipo de versos, censurados desde hace años en varias ciudades mexicanas, marcaron el inicio de su carrera.

En una entrevista reciente con el Los Ángeles Times, Peso Pluma se negó a contestar sobre estas controversias y, de acuerdo con el diario, hasta colgó la llamada argumentando que no responde a preguntas políticas.

No obstante, en una entrevista con el influencer Julio Orozco en YouTube, dijo que a partir de "El Belicón" decidió "sentar cabeza" y no "no ser uno más", por lo que en adelante cuidaría sus expresiones, sin dejar de ser él mismo.

El poder de las colaboraciones

De acuerdo con la periodista especializada en música del LA Times Suzy Expósito, no hay duda de que fue este tema tan comentado el que hizo popular al artista.

"El Belicón" ayudó a que Peso Pluma recibiera invitaciones de otros músicos del género regional mexicano, como el propio Natanael Cano y el Grupo Fuerza Regida, para colaborar", comenta la reportera en un artículo. Peso Pluma cantó este 2023 con Becky G en el festival Coachella en California. Foto: Getty Images

Y, como ha sucedido con tantos otros exponentes urbanos, estos "juntes" catapultaron su carrera.

Después de "Ella Baila Sola", su canción más conocida es "La Bebé", un reggaetón que canta junto al también mexicano Yng Lvcas, y que cuenta con más de 300 millones de reproducciones en Spotify.

Entre otras colaboraciones importantes está "Chanel", junto a Becky G, canción que ambos interpretaron en el festival Coachella este 2023.