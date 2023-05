La sentencia de Jorge Rial sobre la posición de Jey Mammon en la causa que lo alejó de los medios

Fiel a su estilo, Jorge Rial no anduvo con rodeos a la hora de dar su sentencia sobre la posición de Jey Mammon en la causa por abuso sexual en su contra que derivó en su alejamiento de los medios.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Jorge Rial anticipó que no habrá cambios en la apreciación del público sobre este caso, y cuestionó la perspectiva que tomó últimamente Jey Mammon.

Jey Mammon plantea un debate respecto a la acusación de Lucas Benvenuto. Foto: Captura TV.

"No va a pasar nada, no creo. Jey fue cambiando de actitud, de una a la defensiva a estar al ataque. Pero es lo lógico, él empieza a notar que la gente no es hostil como todo el mundo pensaba y creo que él sigue con una posición que yo no comparto, pero que está bien el debate, sobre la diferencia de edad", remarcó Jorge Rial sobre el argumento de Jey Mammon de que su historia con Lucas Benvenuto se dio cuando el denunciante tenía 16 años, y no 14 como afirma el joven patinador.

Luego Rial insistió: "Yo, desde un primer momento, dije ‘no comparto'. Para mí, un menor es un menor por más que haya amor y todo. Pero bueno, Jey siempre quiso abrir ese debate y lo va a instalar".

Finalmente, sobre la cancelación que está atravesando Jey Mammon en los medios, Jorge Rial opinó: "La otra vez me junté con un directivo importante de la tele que decía ‘ahora no están cancelando’ y yo le dije ‘¿y por qué no lo llevás a tu canal?’. Y cuando me dijo ‘no puedo’, le respondí ‘no entiendo, tenés un discurso para adentro, y para afuera no lo tomás’".