El sarcástico revés de Karina Mazzocco a Jey Mammon por el juicio que le haría el actor

Durante el fin de semana, a partir de una larga entrevista que Infobae publicó con Jey Mammon, cobró fuerza la versión de que el actor le haría juicio a una serie de figuras de canal América por sus dichos sobre la denuncia por abuso sexual en su contra. Entre quienes estarían en la mira del artista se encuentra Karina Mazzocco, quien respondió al rumor de acciones judiciales en su contra con un sarcástico revés.

Cuando un movilero le consultó a Mazzocco sobre la presunta cifra de un millón de dólares que Mammon le pediría a los periodistas que considera que dañaron su imagen, la conductora de A la Tarde (América) respondió irónica: "No, no leí la cifra, la verdad que no... ¿ Y eso qué es? ¿Contra Telefe por dejarlo sin trabajo o contra nosotros? ¿Contra quién?".

De esta manera, Karina Mazzocco puso el dedo en la llaga al recordar que la reacción del canal donde se desempeñaba Jey Mammon fue el primero en tomar cartas en el asunto, suspendiendo la labor del conductor al frente de La Peña de Morfi (Telefe).

Por otro lado, en caso de concretarse la acción legal de Jey Mammon, Karina Mazzocco anticipó: "Te digo sinceramente: no me hago cargo de... No habló puntualmente de mí ni de este programa, que se baraje lo que se baraje... Si llega la citación veremos, ojalá que no... Pero bueno, si llega a ser, trabajo en América y América respaldará la situación".

Jey Mammon le iniciaría juicio a figuras de canal América, pero por el momento nadie recibió una notificación. Foto: Captura TV.

Recordemos que Ángel de Brito este lunes dio el detalle de las figuras de canal América que estarían alcanzadas por las posibles acciones de Jey Mammon. Sin embargo, el líder de LAM (América) destacó que de momento ninguna de esas personas ha sido notificada.