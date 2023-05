Cuál es el verdadero nombre de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti, quien se define a sí misma con las palabras “persistencia, sensibilidad y obsesión”, supo construir un camino en los medios a fuerza de trabajo y esfuerzo, llegando a Buenos Aires desde Formosa, con los cambios que eso implica.



“De chica soñaba con ser astronauta, pero rápidamente cambié a la comunicación. En la primaria escribía en el periódico escolar y hacía otra revista con una amiga que repartíamos por todo el colegio. Ya tenía claro que me gustaba la comunicación”, reveló en el Conteste 33, de Teleshow.



Sobre cómo llegó a ser abogada, contó: “Mi mamá es escribana y muchos tíos son abogados, pero no era el plan inicial. Quería estudiar comunicación y también filosofía, pero mi papá y mi mamá me convencieron de que abogacía era súper parecido. A los 18 años no tenía tanta idea de lo que quería ser. Así que empecé con derecho y después periodismo”.

Alejandra Maglietti. Foto: @alemaglietti.



Entre las preguntas que respondió Alejandra Maglietti en la charla con el mencionado medio, fue una sorpresiva revelación: su verdadero nombre no es el que todos piensan, sino que hay una historia desconocida atrás.



“Me llamó Alejandra Ayelén. En Formosa me decían Ayelén, pero cuando vine a vivir a Buenos Aires, nadie entendía cómo lo pronunciaba porque allá se dice diferente. Empecé a decir Alejandra por una cuestión de comodidad y finalmente quedó, aunque no es el nombre que más me gusta”, confesó la abogada y periodista.



Asimismo, recordó el tiempo en el que llegó a Buenos Aires, siendo muy chica y, si bien está completamente adaptada a su vida actual, muy diferente a la de su adolescencia, reconoció que hay algunos aspectos de su tierra que aún extraña y que no cambiaría por nada.

Alejandra Maglietti. Foto: @alemaglietti.



“Sin duda es ir al río. Me gusta mucho disfrutar de la vida al aire libre y, sobre todo, ir al río Paraguay, que me encanta. Existe un lugar que se llama la playita de Alberdi, a la que me fascina ir, tomar tereré, estar con mis amigas, pasar la tarde y ver el atardecer”, aseguró Alejandra Maglietti.



“Los atardeceres son súper hermosos porque son, desde mi punto de vista, incomparables. Tienen tonos en el cielo diferentes. Por eso, la tarde en el río, con calor y tomando tereré, no la cambio por nada. Es lo que más extraño”, agregó.