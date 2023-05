El acercamiento 2.0 de La China Suárez y Nicolás Cabré que explotó las redes

Todo parece ser vertiginoso en la vida de La China Suárez, quien hace unas semanas se separó de Rusherking y, luego de que la involucraran con varias personas, ahora sorprendió con un acercamiento 2.0 con Nicolás Cabré.



En las redes sociales se generó un increíble furor y un estallido por lo inesperado. Porque, si bien mantienen una excelente relación por su hija, Rufina, nada hacía suponer que podían tener un nuevo acercamiento amoroso.



Entre palos, indirectas y frases ambiguas sobre su actualidad sentimental tras la separación de Rusherking, La China Suárez dejó sin palabras a sus seguidores de Instagram con un tierno posteo de Nicolás Cabré y Rufina, abrazados, parados en el escenario.

El tierno posteo de La China Suárez de Nicolás Cabré y Rufina. Foto: @sangrejaponesa.



La imagen fue tan tierna que no sólo conmovió a La China Suárez, sino también a sus seguidores. Pero también al propio Nicolás Cabré, quien decidió repostearla en el feed de su cuenta de Instagram.



La actriz y cantante subió la imagen y, sin agregar palabras, etiquetó a su ex pareja y le dejó un corazón color violeta, en clara demostraciones de, mínimamente, cariño de padres, el cual no sorprende porque siempre lo remarcaron.



Por su parte, Nicolás Cabré escribió: “Momentos… Momentos. Gracias por hacer que la gira sea más hermosa de lo que es. Amo a mi compañerita cada segundo más. Sos lo más del mundo. Gracias, gracias, gracias”.

Nicolás Cabré compartió la foto que La China Suárez le sacó junto a Rufina. Foto: @nicolascabre80.



El acercamiento 2.0 entre de La China Suárez con Nicolás Cabré se da en un momento particular, dado que viene de un fuerte descargo luego de que la vincularan en una nueva relación amorosa con un hombre mayor.



En ese sentido, contó que llamó a Guillermo Cóppola, luego de que en Intrusos diera a entender que ella estaba saliendo con un hombre de 60 años, supuesta información que avaló también Marcela Tauro. La actriz lo desmintió por completo.