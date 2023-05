Lil Cake, sobre su exitosa canción Mercho: "Fue una locura"

"En el mercho, escuchando Ferxxo, hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho", es quizás una de las frases que más sonó en todos lados durante el verano. Esta letra pertenece a la canción Mercho de Lil Cake, en un remix junto a Migrantes producido por Nico Valdi, que fue furor absoluto y uno de los bailes más virales de Tik Tok.

Lil Cake, el creador de esta canción, es un joven de 18 años cuyo verdadero nombre es Valentino Laborde. También mal llamado "Fercho", por la popularidad de su canción, es un conocido trapero que realizó una exitosa gira por España.

En diálogo con MDZ, en la alfombra roja de los Premios Gardel, Lil Cake se mostró muy emocionado y alegre de estar en el Movistar Arena presenciando ese evento tan transcendental para la música argentina.

"Es la primera vez que vengo y está ido. No sé si lo soñé, pero cuando me dijeron de venir dije "god". Me gustaría estar en el escenario con el premio", contó con el típico vocabulario que usan los jóvenes de su generación.

Lil Cake supera las 22 millones de reproducciones con sus canciones y está recien llegado de una extensa gira por España. "Fue una locura todo lo que ha pasado con la canción, recién llego de España de gira, y me voy todo el verano europeo, son todas experiencias increíbles", dijo el joven.

Es cierto que luego de su tremendo exito no ha realizado ninguna por el país y por el momento tampoco está en los planes. "Todavía no tengo pensado gira por Argentina, tengo que hacerlo, pero por ahora quiero guardarme para un momento más clave y hacer un muy buen show acá en el país, finalizó en diálogo con MDZ.