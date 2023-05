Por qué Mariano Peluffo aceptó volver a la TV y reemplazar a Guillermo Calabrese en El Nueve

Intempestivamente, Guillermo Calabrese apagó su luz hace más de un mes, en un desenlace que shockeó a toda la industria de la televisión. Además del dolor hondo, la partida del chef generó una situación para atender en las autoridades de El Nueve para reemplazarlo en el ciclo Qué mañana.

Tras unas semanas de dificultades para el staff por la angustia que provocó la muerte del cocinero, la producción tentó a Mariano Peluffo para tomar la responsabilidad de guiar la embarcación. El famoso aceptó el reto y así se produjo su retorno a la TV de aire tras muchísimos años.

Un cambio de situación para el ex Gran Hermano, que se encontraba alejando de las señales tradicionales, en cierto punto por una decisión propia y también por la ausencia de ofertas que le interesaran. Por eso esta vuelta originó incógnitas para dilucidar los argumentos que lo indujeron a sumarse a este programa.

En una visita al ciclo Paren la mano, que se emite por Vorterix, Peluffo contó sus deliberaciones internas. En primera instancia se refirió a la muerte del chef y sostuvo su sensación de semejante desenlace del querido hombre de la gastronomía: “Lo que pasó con Cala no estaba en los planes de nadie”.

Luego analizó las circunstancias en las que se encontraron todos los integrantes del equipo de trabajo y la solución improvisada: “Fue un cimbronazo, el programa siguió con algunos invitados, se armaron como pudieron algunos homenajes, se sumó Juanito Ferrara que era otro ex Cocineros Argentinos que estaba justo afuera de la TV Pública”.

Además, el célebre animador especificó el momento en que la producción optó por barajar una modificación más profunda, por eso narró: “El canal decide en un tiempo corto poner un conductor y darle una vuelta al programa que ya lleva 13 años de aire”.

Peluffo debutó en Qué mañana

En cuanto a los argumentos que pesaron en su balanza para ahora abordar el desafío de retornar a la pantalla chica, Mariano exteriorizó: “No tenía pensado hacer tele. Me queda súper ordenado en el día, son dos horas, de 10 a 12, y a las 14 estoy en la radio, en La 100 hasta las 17. Creo que nunca me había quedado el día tan prolijito?.

Esa multiplicidad de obligaciones y la complejidad de articularlas era uno de los factores que le impedían hacer televisión. Por eso, Peluffo manifestó: “Lo normal es tener varios laburos, porque esto tiene algo que es raro, y es que cuando te va bien tenés muchos laburos y cuando no te va bien, no tenés nada de laburo, no se empareja nunca, eso es lo complicado”