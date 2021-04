Mariano Peluffo reveló detalles inéditos de la intimidad de Gran Hermano

El 6 de abril de 2001 fue el debut de la primera edición argentina de Gran Hermano. El reality fue un verdadero furor en la televisión argentina, batiendo récords de audiencia. Un claro ejemplo de esto fue aquella histórica gran final que marcó picos de 50 puntos de rating.

Aunque ya pasaron 20 años de aquel estreno, todo el mundo recuerda lo que sucedía en la casa más famosa de los argentinos. Pero si hubo un hecho que marcó un antes y un después seguramente fue la participación de Diego Maradona. "Él era fanático del programa", recordó Mariano Peluffo anoche en Los Mammones.

"Maradona entró a la casa de Gran Hermano con un sponsor, claramente. Y fue una revolución porque los pibes no entendían nada. Nunca entendieron nada. Pero Diego repartió piquitos y estuvo un rato largo", recordó. "Eran como las dos de la mañana de un martes o un miércoles. Y ya estábamos todos como para irnos a dormir. Pero Diego dijo: ‘Bueno, ahora quiero ver qué pasa’”, imitó el conductor al recordado ex jugador y agregó: "Cuando salió, él quería ver cómo habían quedado manija todos".

"Entonces eran las cinco de la mañana, y estábamos todos en la oficina de producción cabeceando. ¡Tuvimos que pedir pizza! Y Maradona mirando", recordó entre carcajadas.

Además, Peluffo contó varias intimidades del reality: desde si realmente estaba guionado o no, hasta la nominación espontánea de Marianela Mirra a Diego Leonardi.

"Fue una locura. Yo arrancaba abriendo la puerta y nada más. Tenía que abrir la puerta y que entraran los pibes. La primera gala era un delirio, un quilombo de cosas, y no sé qué problema hubo en la escenografía, en el control, que estaba todo medio complicado y yo escuchaba (por la cucaracha) que decían 'afuera, afuera, con el pibe de afuera'. No sabían ni mi nombre, yo había entrado hacía dos semanas. 'Vamos con el flaco de la puerta', dijeron. De repente en esa gala, que la miraba todo el mundo, venía la cámara y me decía 'recorré la casa, divertite'. Yo dije 'bueno, la juego acá y si la choco, la choco toda'. Y empezó a funcionar. Me empezaron a poner a la mañana, a la tarde, y de golpe estaba todo el día en el canal", recordó sobre el inicio de Gran Hermano y cómo pasó de ser "el pibe" de la puerta a uno de los grandes conductores del país.

"¿Había guion?", le consultó Jey. A lo que él explicó: "Hay como una gran confusión que está bueno contarlo porque la gente dice 'había guionistas'. Lo que pasaba era que todo lo que ocurría se grababa. Vos te encontrabas al final de cada día con un choclo de material, y los guionistas lo ordenaban: 'esto es una pelea, edítalo así', y armaban los informes. Nunca se le decía a los pibes qué decir, hubiera sido aburridísimo", confesó.

Sobre la recordada nominación espontánea que Marianela Mirra le hizo a Diego Leonardi, y cómo la gente le gritó desde afuera al ex participante, Peluffo aclaró: "En realidad la gente cree que había contacto con el exterior. El fondo de la casa daba a una calle en Martínez que por lo general estaba cortada, pero cuando terminaba la gala a las doce de la noche había que levantar el corte, los vecinos tenían que circular. Diego estaba afuera, había quedado nominado y al tipo no le daban las cuentas. Y pasa un auto y le grita 'Diego, Marianela te clavó la espontánea'".