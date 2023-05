Natalia Oreiro reveló un video inédito de su hijo Atahualpa en la intimidad

Natalia Oreiro es una de las personalidades más queridas entre el público argentino y cada vez que la famosa decide compartir algún retazo íntimo de su vida, especialmente de su familia, los fanáticos no tardan en hacerle llegar su cariño y buenos deseos. Esta vez, la empresaria publicó un dulce momento con su hijo Atahualpa.

Oreiro decidió mostrar un pequeño momento de la fluida relación que tiene con su pequeño, Merlín Atahualpa, que en enero cumplió 11 años. Con un tierno video publicado a través de su perfil personal de Instagram, donde cuenta con casi un millón y medio de seguidores, la uruguaya dejó muy claro el amor que desborda entre madre e hijo.

En el registro se puede observar a Atahualpa acunado entre los brazos de Natalia, en el interior de la casa familiar, ubicada en la zona de San Isidro. El abrazo que parece interminable, es cómodo para ambos y repleto de sentimientos. Mientras la diseñadora de modas sonríe, el preadolescente se ve relajado. Luego, un beso en la mejilla por parte de Oreiro hacia su hijo sella el momento.

Al emotivo registro, se le suma un fuerte mensaje por parte de la ex conductora de Quién es la máscara. La frase elegida para acompañar el video es potente y grafica el abrazo entre ambos: “Y el universo se detiene”, escribió Natalia.

El dulce registro fue ampliamente festejado por amigos, familiares, colegas y seguidores de Oreiro. Por ejemplo, Paula Chaves escribió “su lugar en el mundo”, mientras que Celeste Cid expresó: “Ese ES el universo”. Otras figuras del medio como Emilia Attias, Mon Laferte y Gimena Accardi, entre otros, celebraron el video con emojis de corazones.

Ricardo Mollo, el papá de Atahualpa y esposo de Natalia Oreiro desde hace más 20 años, también se tomó unos segundos para escribir unas palabras en la publicación: “Amor profundo”, expresó, junto a varios emojis de corazón.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se conocieron en el 2001, durante una clase de yoga. Aunque nadie apostó sus fichas por la relación, debido a la diferencia de edad y lo diferentes de sus ámbitos, ambos siguen eligiéndose día a día, conformando una de las parejas más queridas del medio. Jamás se les conoció escándalo alguno, ni siquiera rumores de grandes crisis.

A lo largo de los años y de diversas entrevistas, Natalia dejó claro que fue ella la que se enamoró primero y que le llevó bastante tiempo poder conquistarlo. “Yo me lo levanté a él y me llevó dos meses convencerlo”, cuenta. Cuando lo logró, todo avanzó más rápido y decidieron casarse en secreto en un pequeño pueblo de Brasil: “Me casé con un hombre increíble y sigo muy enamorada. No fue secreto, fue de a dos. Es una persona luminosa, creo que es la persona que más cree en mí, incluso más que yo; él me motiva mucho a superarme”, contó al respecto.