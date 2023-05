Natalia Oreiro: "El cine nacional habla de la idiosincracia de nuestra historia"

Natalia Oreiro es una de esas personas que se dice "Argentina por adopción". Es que si bien la artista nació en Montevideo, Uruguay, lleva años viviendo en el país en donde ha formado una familia con Ricardo Mollo, cantante de Divididos, además de protagonizar éxitos inolvidables como fue la novela Muñeca Brava.

Esta ficción la llevó a recorrer el mundo y ha ser considerada una referente absoluta en Rusia, país en donde Muñeca Brava tuvo un éxito inaudito. Pero Natalia Oreiro luego protagonizó una gran cantidad de series, películas y novelas que, en su mayoría, tuvieron un gran éxito tanto en taquilla como a la hora de recibir premios.

Este lunes, Natalia Oreiro acudió al Centro Cultural 25 de mayo para la ceremonia de los Premios Cóndor de Plata. La actriz competía en la categoríaa Mejor Actriz Protagónica por su excepcional trabajo en Las Rojas con Sofía Gala, Marilú Marini, Mercedes Morán, Eleonora Wexler y Pilar Gamboa -la ganadora-.

Con un look deslumbrante, Natalia Oreiro llegó a la alfombra roja y dialogó con los medios presentes confesando que no se tenía fé para quedarse con el premio, pero que "es un honor venir a acompañar los Cóndor y en esta oportunidad no podía faltar. La última vez que vine fue por series, hoy no espero ganarlo. No es un tema de fé, las nominaciones en sí son un reconocimiento y compartir una fiesta con la gente que hace el cine ya es super importante", contó la actriz.

Natalia Oreiro en la alfombra roja de los Premios Cóndor de Plata junto a Dolores Fonzi.

Natalia Oreiro protagonizó, junto a Mercedes Moran, Las Rojas, una película western argentina-uruguaya de 2022 dirigida por Matías Lucchesi. Este filme que narra la historia de una paleontóloga que hace un descubrimiento de un animal mítico, pero llega otra colega para supervisar el hallazgo y siembra la duda sobre su veracidad, tuvo parte de su rodaje en Mendoza. "Es tremenda y quiero destacar el país que tenemos y hay que cuidarlo porque es alucinante y tiene unos paisajes increíbles", dijo Oreiro recién llegada de filmar en Misiones otra ficción.

"Lo más lindo de la película fue el encuentro con Mercedes Moran. Para mí trabajar al lado de alguien como ella, como actriz y compañera fue increíble. Nos hicimos amigas", detalló Natalia con su simpatía característica.

Natalia Oreiro y Mercedes Morán protagonizaron Las Rojas.

Haciendo hincapié en la importancia del cine local, Natalia Oreiro ratificó que "habla de la idiosincracia de nuestra historia, de lo que no tenemos que olvidar. Celebro que sigan sucediendo películas en argentina porque habla de nosotros, de lo que tenemos para contarles".