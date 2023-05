Natalia Oreiro es una de las artistas más honestas del medio y no tiene problemas en decir lo que piensa. Esto quedó bien claro cuando le consultaron sobre la posibilidad de que conduzca la próxima entrega de los famosos premios de la televisión y radio en la República Argentina organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

"Se habló de vos como posible conductora de los Martín Fierro. ¿Hablaron con vos?", le consultó el notero de Intrusos. "No, ni en pe..", respondió inmediatamente ella con una pícara sonrisa.

Luego, Oreiro se explayó: "No me llamaron. Yo lo hice y es difícil. La primera vez tenía 19 años, una loca total. Y hace un par de años también lo hice. Está bueno, me encanta".

También, le preguntaron por una de las polémicas de los últimos días. "Como cantante, ¿cómo ves las críticas de Maxi Trusso a Lali Espósito? Dijo que lo que hacía era grasa". Sin dudarlo, Oreiro apoyó a su colega. "Lali es lo más de lo más. Es un ícono de todo el mundo. Así que no me la toquen", expresó.

Las nuevas fotos de Natalia Oreiro que conquistaron miles de corazones

En Instagram, Nati tiene un vínculo muy cercano con sus admiradores y con frecuencia los cautiva con lo que comparte. Ahora subió unas fotos del look que eligió para la última ceremonia de los Premios Cóndor y la llenaron de mensajes y corazones.