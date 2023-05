El reclamo de Dante Spinetta contra Fito Páez por una promesa incumplida

La serie biográfica de Fito Páez es un verdadero éxito que motivo, entre otras cosas, traer al presente recuerdos del pasado, algunos muy curiosos, otros completamente desconocidos. Este último es el caso de Dante Spinetta, quien sorprendió con un reclamo por una promesa incumplida.



Uno de los protagonistas más importante en la vida de Fito Páez, principalmente en sus comienzos, etapa que se conoce en la serie de Netflix, era Luis Alberto Spinetta, íntimo amigo del rockero.



Tan grande era la amistad entre ellos que Fito Páez tenía una gran relación con la familia de Spinetta, incluso, llegó a ser considerado como un tío para los hijos del icono histórico del rock nacional.



En una reciente entrevista, Dante Spinetta habló de la serie de Fito Páez y contó algunos detalles que no se llegan a ver en la serie pero que a él le recordaron viejas etapas de su vida, principalmente de su niñez. “Me gustó la serie de Fito porque me hizo acordar mucho a mi infancia”, comentó Dante Spinetta en diálogo con el programa Un Día Perfecto, por Radio Metro (95.1).



“Vivíamos en una casa chica donde estaba todo mezclado. Mi viejo cocinando pizzas siempre. Mi vieja también. Nosotros éramos tres en ese momento”, agregó el hijo del legendario Flaco Spinetta.



“Mi vieja entendía la situación con Fito. En un momento él la pasó mal. Yo me acuerdo esa sensación de que mis viejos se pusieron la camiseta. Lo querían mucho y lo acompañaron. Fito realmente en un momento era como un tío. Me lo acuerdo con el pelo largo, los anteojos, la campera con cierre”, recordó Dante Spinetta.

Dante Spinetta y Fito Páez.



“Nosotros dormíamos los tres hermanos en un cuarto porque Vera todavía no había nacido y Fito se sentaba en una sillita y nos contaba cuentos de sus viajes”, contó el músico de 46 años en la entrevista radial.



Asimismo, también sorprendió al revelar un viejo reproche que tiene contra Fito Páez por una promesa incumplida hasta el momento. “Me dijo que me iba a comprar una campera igual a la de él, con cierres. Me la debe. No me olvidé”, reveló entre risas.