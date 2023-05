Paulo Kablan reveló cuál es su mal hábito que provoca fuertes discusiones en su matrimonio

La convivencia arraiga una serie de desafíos y ninguna pareja, o matrimonio, puede escapar de las tensiones, de las dificultades que brotan en la cotidianidad. Así, Paulo Kablan se animó a iluminar el hábito que se erige en una zona de conflicto con su esposa.

Toda esta revelación se produjo en el marco de A la Barbarossa, el ciclo de Telefe, donde la conductora Georgina Barbarossa arrancó con un tema muy íntimo y le exteriorizó: "Tengo un chimento de Paulo que me contaron ayer. Me contaron que la Garibotti le ata los cordones".

Lejos de obviar el tema o hundirse en la vergüenza, el periodista de policiales reconoció con total honestidad: "Es cierto, antes, en una época en la que hacía poca gimnasia, la Garibotti me ataba los cordones. Ahora ya no, ahora me regalan mocasines y pido zapatos sin cordones", comentó Kablan entre risas.

Así, la charla derivó en situaciones del día a día, por lo cual Paulo se encargó de explicar una mecánica que lleva a cabo en el hogar familiar. "Mi mayor acto de rebeldía es salir de la ducha con los pies mojados y caminar por la casa así", sostuvo.

En la profundización de ese comportamiento, con el humor como ladero, Kablan añadió: "Igual yo me rebelé una vez en mi casa. El mayor acto de rebeldía y único que nos queda a los hombres en un hogar, es salir bailando con los pies mojados de la ducha. Por eso bailo muy bien. Es nuestro acto de rebeldía".

El panelista continuó con ese tópico que se replica en todas las casas del país y preguntó: “¿Qué cosa odian, cuál es el nivel de odio más tremendo que tenés en tu hogar?”. Y luego respondió: “Que te salgan con los pies mojados del baño, la toalla en el piso o que te dejen la tapa del inodoro levantada".

Kablan reconoció el conflicto en su matrimonio.





Y en definitiva, Paulo admitió cuál es el punto más conflictivo en su matrimonio. "Yo trato de salir con los pies mojados y ella se enoja. Yo salgo bailando, contagio alegría", narró el célebre periodista, claro que entre risas y un muy buen clima.