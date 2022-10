Paulo Kablan confesó por qué le fascina “la muerte”

Paulo Kablan se caracteriza por una mixtura de características, que configuran un arco desde la seriedad, la afabilidad para comunicar en un espectro siempre sensible como los sucesos violentos, las noticias de policiales. En cuanto a ese ámbito, el periodista detalló los factores que lo impulsan a disponer de una fascinación por la muerte.

Esta revelación se produjo en Podemos hablar, el ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados, donde formó parte de un grupo de invitados como Matías Martin, Silvina Escudero y Fátima Florez. Ahí, el entrerriano soltó una revelación muy íntima.

Todo empezó con la consulta de Matías, que aprovechó el momento de realizar una pregunta específica a un compañero y le extendió: “Te debe fascinar, con lo que significa que te atraiga la muerte, le ponés título. Pero hay algo que tiene que ver con ese momento, con ese cambio de la vida a la muerte que vos lo convertís en otra cosa, y quiero saber qué te pasa adentro, no laboralmente”.

Una puerta que abrió el hombre de Urbana Play para adentrarse en lo más profundo de la psiquis de Paulo, que sin titubeos confesó: “Le tengo mucho miedo a la muerte”. Una definición muy personal, que no se avizoraba por la seguridad con la que aborda su tarea laboral cotidiana.

En cuanto a la circunstancia de tener que explicar muertes violentas, episodios horrendos, Kablan amplió su sentir y con total honestidad contó: “Me fascina desde el temor. No me veo muerto, no me imagino cómo será eso. Le tengo pánico”.

Claro que su ocupación diaria le implica un contacto mucho más cercano con el fin de la vida, por eso especificó: “Quizás tenga que ver con lo policial, porque yo hablo de gente que, básicamente, no se merecía morir y la mataron. Hay alguien que tiene una vida y que de golpe la corta una persona muy jodida. Eso te genera un atractivo para contar, una historia”.

Increíblemente, Paulo también aclaró que le cuesta horrores toparse con la sangre, por lo cual manifestó: “Yo la veo y me desmayo, yo te lo cuento y se ríen todos”. Y añadió: “Yo soy periodista, no perito. Yo te cuento historias. Leo expedientes, pero veo sangre y me desmayo. Parece un chiste pero es real”.