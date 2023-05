Paulo Kablan reveló su decisión tras su fuerte cruce al aire con Diego Brancatelli en Argenzuela

Este martes en Argenzuela (C5N), Diego Brancatelli y Paulo Kablan protagonizaron un tenso cruce al debatir sobre el caso del policía que ejecutó a un motochorro en Moreno. El periodista especializado en casos policiales abandonó el programa en plena emisión, y tras algunos rumores de renuncia salió a aclarar los tantos sobre la situación.

En el marco de esa discusión, Diego Brancatelli expresó: “Hay mucha gente que está a favor de que la Policía actúe así. Otros creemos que hay una constitución y que hay división de poderes y una Justicia que tiene que decidir el futuro de la gente”. En tanto que Paulo Kablan remarcó: “Ojo, que estamos hablando de si es delito o no es delito. Es otra cosa. No es una cuestión de creer. No es una religión esto; es la ley”.

Paulo Kablan y Diego Brancatelli mantuvieron una tensa discusión en Argenzuela. Foto: Captura TV.

El debate fue levantando de tono, y luego de que Kablan sentencie que "no hay debate" sobre algo ya dictaminado por la ley, Brancatelli soltó: “Permitime no coincidir con eso. Me parece que puede llegar a haber debate”. Entonces su compañero en Argenzuela ironizó: “Inventate un país entonces”.

Este miércoles, Paulo Kablan se refirió al episodio de tensión con Diego Brancatelli en Argenzuela, y lejos de alimentar las versiones de su renuncia, salió a aclarar: “Es cierto que me enojé en el corte. Es un buen tipo Brancatelli. Me sacó, pero se puede disentir. Me calenté en el corte”.

Finalmente, Kablan comentó que tras el chispazo tuvo una charla con autoridades de C5N y para dejar en claro que seguirá adelante con sus participaciones en Argenzuela remarcó: “Se puede debatir y no pasa nada”.