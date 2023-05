El motivo por el que los ex vecinos de Belén Francese quieren llevarla a la Justicia

En 2020, plena pandemia de coronavirus, Belén Francese quedó en la mira de sus vecinos de edificio cuando la artista se contagió de Covid luego de participar en un programa de TV. En ese momento, la ex vedette denunció que quienes vivían en el lugar la empezaron a vigilar de manera extrema y que hasta llegaron a hostigarla.

Y ahora, con Belén Francese instalada en una linda casa de country y muy lejos de su viejo barrio, los problemas con sus ex vecinos no se agotan. Así lo informaron en Intrusos, al explicar el conflicto que Belu arrastra desde esa época: una deuda en concepto de expensas que escaló a los casi 300 mil pesos por la que le podrían iniciar acciones legales.

“Los vecinos no se olvidan de Belén por más que ella ya se fue del lugar”, dijo Pablo Layus, antes de mostrar en pantalla el detalle de las expensas que adeuda Francese en la propiedad del coqueto barrio de Las Cañitas, un monto de $296.231,86.

“Están a punto de pasar a juicio, de iniciarle acciones legales, serían como unos seis meses sin intereses”, agregó el periodista cordobés, mientras en la mesa varios saltaron en defensa de Belén.

“A todo el mundo le pasa, quién no debe expensas, mejor no hablemos de ciertos temas. Estará pasando un momento difícil, no lo sabemos”, señaló Flor de la V, a lo que Layus comentó: “Parece un monto elevado, pero no es nada que no se pueda arreglar”.

Belén disfruta con su hijo Vitto en el Caribe mientras en Buenos Aires sigue en conflicto con sus ex vecinos. Instagram Belén Francese.

Y el panelista de América indicó: “Acá el tema es que tiene que ver con ese departamento en el que se armó en su momento el escándalo. Ya la tienen entre ceja y ceja, no le dejan pasar una”. Mientras el escándalo con sus ex vecinos se sigue cocinando a fuego lento, Belén disfruta de unos días de vacaciones con su pareja y su hijo Vitto en el Caribe.

El mal recuerdo de Belén Francese de sus vecinos

Cabe recordar que Francese se quedó con un horrible recuerdo de sus vecinos. “Llamaban a seguridad para saber qué estaba haciendo y querían saber si me curé o no, pero no desde una intención de solidaridad sino una intención mediocre. Además, me revisaron la correspondencia. Esto superó todos los límites”, contó la artista, sobre lo que vivió en 2020.

De hecho, en su momento Belu se animó a accionar contra determinadas personas del edificio. “Hay una denuncia dirigida a una copropietaria del edificio. Se habla de discriminación y del hostigamiento de parte de algunos de los vecinos que se han ensañado con Belén”, explicaron años atrás, cuando esta guerra apenas empezaba.