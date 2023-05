Silvina Escudero contó qué es lo más duro de la vida de casada

En su visita a Cortá por Lozano, Silvina Escudero habló de su vida de casada y contó qué es lo más duro en esta etapa de su vida que elige compartir con su marido, Federico, de un bajísimo perfil.



En el diván de Verónica Lozano, la vedette llevó a su perra llamada Mulata, quien está “casada” con Copito, el perro de la conductora. “¿Hace cinco años ya? Estuvimos horas al aire con este casamiento”, comentó Silvina Escudero. “La verdad que no se ven hace un montón. Copito no le fue infiel, ¿no?”, bromeó.



Luego, al referirse a su vida de casada, aseguró que está pasando un excelente momento en su vida. “La vida de casada bien, felices. Él es amoroso”, reveló Silvina Escudero en el programa de Verónica Lozano.

Silvina Escudero y su marido, el día del casamiento por civil. Foto: @escuderosilvina.



Sobre cómo es la adaptación a esta nueva vida, Silvina Escudero habló de esos cambios que debió ir incorporando. “Acomodándonos porque nueva casa, nuevas cosas, economía ahora conjunta”, comentó.



En ese sentido, la vedette reveló qué es lo que más le está costando de su vida de casada, de la convivencia y de lo que representa ya no tomar las decisiones por sí misma, sino que ahora todo se consensua.



“Es difícil. Yo siempre fui muy laburante e independiente con lo mío y él también entonces ahora es todo consulta. Hay que estar de acuerdo”, reconoció Silvina Escudero en la charla con Verónica Lozano.

Silvina Escudero y su marido. Foto: @escuderosilvina.



Justamente, sobre esto, explicó que su marido es muy vergonzoso y contó que no quiere participar de ningún canje, algo que le molesta a la vedette, dado que podrían sumar aún más ingresos.



“Le da fiaca, pero quizá si él aceptara, tendríamos muchos más. Me saco una foto y me dice: ‘Pará, ¿esto lo vas a publicar? ¡Y qué te importa si lo publico o no!”, concluyó Silvina Escudero entre risas.