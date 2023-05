La inesperada respuesta que Jey Mammon le habría dado a una propuesta de trabajo que le hizo Baby Etchecopar

Tras la polémica acusación pública en su contra por abuso sexual, Jey Mammon quedó fuera de la televisión desde hace más de un mes, y luego de Baby Etchecopar le hiciera una propuesta de trabajo, se dio a conocer cuál sería la inesperada respuesta del artista.

Tanto a través de las redes sociales, como en algunas entrevistas con distintos programas de televisión, Jey Mammon ha reiterado su deseo de volver a la pantalla chica, espacio que considera su lugar en el mundo. Sin embargo, de manera inesperada el artista habría decidido rechazar una oferta que recibió por parte de Baby Etchecopar.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Etchecopar comentó sobre Mammon: “Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo sino la justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar la cola a la jeringa”.

Además, para dejar en claro cuál es su opinión sobre un posible regreso al ruedo de Jey Mammon, Baby Etchecopar explicó: “Si vuelve un día a la tele o al teatro y la gente lo perdona, yo lo voy a aplaudir. En este mal momento yo lo tendría sentado trabajando, no hay que cancelar a nadie en el trabajo”.

De todas formas, Etchecopar se encargó de aclarar sobre Mammon: “Ahora él no quiere volver y tampoco voy a especular en este momento con tenerlo para medir, pero el día que él se decida a volver a la tele, yo no tengo ningún problema”.

Además, Baby Etchecopar se refirió al revés que recibió Jey Mammon con la polémica frase: “Nadie nace con un GPS en la vida, yo maté a un hombre, todos nos mandamos una cagada en algún momento de la vida,¿ o no?”.

Jey Mammon en la entrevista televisiva que tuvo con Baby Etchecopar hace poco más de un mes. Foto: Captura TV.

En las últimas horas, trascendió que Jey Mammon no habría aceptado la propuesta laboral de Baby Etchecopar porque su aspiración sería a regresar a la pantalla de Telefe. Si bien recientemente trascendió que La Peña de Morfi terminaría definitivamente a fin de año bajo la conducción de Georgina Barbarossa, el actor todavía tiene contrato vigente con el el canal líder en audiencia, y a pesar de que no hay señales por parte de dicha empresa de volver a convocar al artista; el exlíder del clásico programa musical de los domingos preferiría agotar las posibilidades laborales con su actual empleador antes de avanzar sobre alguna posible negociación para su futuro en otro medio.