La dura denuncia contra Baby Etchecopar y Pablo Duggan que hizo una locutora

Baby Etchecopar y Pablo Duggan quedaron en las últimas horas en el ojo de la tormenta por una denuncia pública que hizo Ana Maccaroni desde su cuenta de Twitter. La locutora y productora de Radio 10 aseguró que fue víctima de maltrato laboral durante su desempeño en programas liderados por los mencionados conductores.

"Hoy tuve otro día malo laboral. Y es verdad que las personas que sufrimos maltrato laboral no sabemos cómo actuar. Primero tuve que callar del 2010 al 2020 a @babyetchecopar con sus maltratos abuso de poder, amenazas que si abría la boca no trabajaba más. Manoseos, mensajes", apuntó Ana Maccaroni contra Baby Etchecopar.

La fuerte denuncia de Ana Maccaroni que involucra a Baby Etchecopar y Pablo Duggan. Foto: Twitter @anitamaccaroni.

Luego, la locutora no dudó en dirigir su acusación contra Pablo Duggan al sentenciar: "Después de varios años de ser productora y locutora de @pabloduggan, también digo basta y ya no me importa nada. Quiero estar bien, vivir tranquila, disfrutar de mi hijo, y no llegar llorando porque me destrata al aire. Su desprecio a mi persona me deja desestabilizada, me humilla al aire".

El contundente descargo de la locutora Ana Maccaroni contra Pablo Duggan. Foto: Twitter @anitamaccaroni.

En tanto que sobre lo que sucede en el entorno laboral que comparte con Duggan, Maccaroni sentenció: "¡Nadie escucha nadie dice nada! Todos aplauden y avalan, y cuando no me escuchen más tal vez sea porque con su poder mandaron a callarme. Estoy harta y no merezco tanto daño. ¡Me hartaron muchachos, me sacaron la vida! Me sacaron mi alegría para dejar que me vuelva insegura con miedos el no poder dormir".

Ana Maccaroni apuntó contra su entorno laboral por falta de empatía hacia ella. Foto: Twitter @anitamaccaroni.

Hace algunos días, la locutora había apuntado contra Baby Etchecopar con duras acusaciones por lo que asegura que vivió trabajando con él hace tiempo. "Vos no tenés que estar más en los medios, sos un pobre tipo con poder y con eso te crees con derechos a denostar a cualquiera. Vos sabés qué hiciste, quién sos, qué me hiciste. Y tengo que bancar que decís que soy borracha, drogadicta, en esa radio que te dio un espacio".

Ana Maccaroni apuntó duramente contra Baby Etchecopar hace unos días. Foto: Twitter @anitamaccaroni.

Sobre su acusación contra Etchecopar, un seguidor de Maccaroni comentó en Twitter: "Si al aire te maltrataba como lo hacia, no quiero imaginar lo qué era en privado y lo peor con la complicidad de los qué estaban en el programa, incluida una mujer, muy grave qué hable de tus supuestas adicciones lo hacía en esa época y lo sigue haciendo, abrazo fuerte Anita".

A lo que Ana Maccaroni respondió contundente: "Lo sé. ¡Hay tantas cosas! Pero mi salud está primero... Sus chantajes, su manipulación, sus maltratos. Sus manoseos... lástima que cuando pedí ayuda muchos me cerraron la puerta y sigue cerrada. ¡Todo lo ve Dios! ¿Pregunta a mi masajista qué le hiciste? Ahhh, a mi también solo que te conviene decir que soy una loquita. Maltratador y mucho más, ¿vos te acordás, verdad? Viejo verde".