En modo jefe, Marcelo Tinelli respondió filoso a la advertencia que le hizo Baby Etchecopar

Tras darse a conocer la llegada de Marcelo Tinelli como gerente de contenidos del Grupo América, Baby Etchecopar advirtió que no aceptará bajadas de línea ni cambios de horario por parte de su flamante jefe. Y ahora, el líder de ShowMatch deslizó una filosa chicana en respuesta al periodista.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Marcelo Tinelli remarcó con tono de ironía sobre la advertencia de Baby Etchecopar: “¿Dijo que no va a recibir ninguna orden mía?. Yo, la verdad, lo banco a Baby, lo admiro mucho y le digo que tiene razón, y aprovecho para decirle que me parece bien que no reciba ninguna orden mía”.

Luego, Tinelli redobló la apuesta respecto a los dichos de Etchecopar y deslizó picante: “Al contrario, yo voy a ir un día al programa de él con un anotador y quiero que él me diga las órdenes a mí y voy a anotar todas las cosas que él me diga para ponerlas en práctica en la pantalla de América. Yo creo que él sabe mucho más que yo de esto, así que valoro lo que dice”.

Marcelo Tinelli hizo una filosa devolución sobre los dichos de Baby Etchecopar. Foto: Captura TV.

En tanto que otro móvil para el mismo programa, Baby Etchecopar había dejado sentada su posición al marcar sobre Marcelo Tinelli: "Viene con cambios e ideas para él, a mí no me tiene que cambiar nada ni traer ninguna idea, el programa está tal cual. A mí no me baja línea nadie. Está bien que vengan gerentes nuevos, programación nueva, todo, pero no conmigo. Hagan todo lo que quieran, pero el horario de las 23 es mío".

Baby Etchecopar le marcó la cancha a Marcelo Tinelli para que no interfiera en su programa. Foto: Captura TV.

Además, sobre una posible intervención de Tinelli para que el programa de Etchecopar empiece más tarde o sume panelistas, el periodista aclaró tajante: "No, Marcelo, hacé lo tuyo, que esto anda bien, venimos hace años ganando. Como decía Enzo Ferrari, cuando algo anda bien, no se toca. No necesito ninguna batuta. "A mí no me van a tocar nada, porque me voy".