La esposa de Jorge Lanata defendió al ex de Fernanda Callejón con una polémica frase: “Un moretón no es…”

La trama de la conflictiva separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto continúa endosando capítulos nuevos, que elevan el tenor de las acusaciones cruzadas. La actriz envió un audio y fotos a Socios del espectáculo para probar que fue víctima de violencia.

Por su parte, el ex marido de la actriz inició una demanda judicial para exponer que padeció amenazas, que supuesta se produjeron el sábado 13 de mayo y con las que la cordobesa le solicitaba que le entregara la casa y la camioneta porque caso contrario lo expondría por violencia.

Un panorama confuso, con dardos de un rincón al otro. En ese contexto apareció la abogada de Ricky, Elba Marcovecchio a ofrecer su mirada y una entrevista con Adrián Pallares soltó una frase controversial, que rápidamente se viralizó.

En cuanto a la presentación que elevó Ricky a los tribunales, la letrada sostuvo: “Diotto hace esta denuncia porque Fernanda le dijo a Ricky que debía dejarle determinados bienes, pero lo que se vio en la liquidación es qué le corresponde realmente, y por eso estamos hablando de extorsión. La realidad es una sola”.

Pallares le consultó: “María Fernanda narró un episodio de violencia del 5 de junio y mostró fotos y dijo que Ricky la había empujado y que hay testigos”. Así se produjo la declaración polémica de la esposa de Jorge Lanata: “Una foto de un moretón no implica ningún acto de violencia”.

La denuncia de Diotto por amenazas contra Callejón.

En pos de justificar su postura, Elba añadió: “Lo cierto es que no hay circunstancias de quién lo hizo, ni obviamente de cómo sucedió”. Y añadió sobre el audio amenazante de Ricky a Callejón: “Es tremendo porque obviamente se observa a alguien exaltado, enojado, alguien que en una relación de pareja o ex pareja está enojado por tal motivo, y eso puede pasar”.

Y volvió a sostener que su defendido no posee un comportamiento violento, ya que Marcovecchio expresó: “Creo que escuchar que alguien está indignado no lo convierte en violento. ¿Es ilícito que Ricky quiera reclamar lo suyo? La que está mal es ella, y lo peor es que no está cuidando a Giovanna. Que la utilice en un nuevo reclamo económico no está bien”.