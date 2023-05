¡Escándalo! El ex marido de Fernanda Callejón la denunció por amenazas

Del amor a una guerra. De una extensa vida compartida, que floreció en una bella niña, a este presente de recriminaciones y hasta conflicto legal. María Fernanda Callejón y Ricky Diotto recrudecen su enfrentamiento en el plano de los tribunales.

La actriz sorprendió, hace unas semanas, al revelar que padeció violencia de género de parte de su ex marido, la que definió en los comportamientos y los malos tratos. Una confesión que encendió el interés del público por conocer más detalles.

Ahora, Ricky lanzó una contraofensiva, en pos de procurar iluminar una situación interna y elevó una presentación en la Justicia, con la que asegura que padece amenazas de Callejón. Un panorama álgido, que parece erigirse en la punta del iceberg.

Esta novedad la relataron en Socios del espectáculo, donde Rodrigo Lussich consiguió el documento oficial de la denuncia de Diotto. Ahí, el conductor de eltrece introdujo el tema y contó: “Pide una cautelar para que soliciten que la convoquen a Callejón para una indagatoria”.

En la continuidad de la noticia, el periodista se predispuso a leer directamente el texto judicial. “¿Y qué relata Ricky? Dice Diotto ‘el sábado 13 de mayo, la cuestión económica se convirtió en el eje central del conflicto, porque mi ex me amenaza por plata, esgrimiendo que sino me iba a denunciar”.

La denuncia que presentó el ex de Callejón.

En cuanto a ese evento en particular, en el que supuestamente se produjo un encontronazo entre el cantante y María Fernanda, la denuncia reza: “El sábado 13, en un evento del colegio de la hija, la señora Callejón me apartó y me dijo que si no le doy la casa y la camioneta me denunciaría por violencia de género. Lo que sería un invento, porque nunca ejercí violencia”.

Además, la presentación de Diotto incluye la transcripción de un audio que le habría enviado Callejón, en el que la actriz habría manifestado: “Yo te hablo de nuestra hija y vos me hablas de los medios, porque ya no se qué más hacer, mi abogado tiene todas las pruebas y quizás no te diste cuenta de la violencia que ejercés”.

“Me hiciste mucho daño solo por pedirte que la casa se la dejés a nuestra hija y que me dejés a la camioneta que la voy a pagar. Yo te hablé como mamá y como persona, y las buenas personas no hacen lo que haces vos. Violencia no es solo física”, añade María Fernanda en ese mensaje de voz.