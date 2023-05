La escandalosa razón por la que empezó la separación de Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón se separó hace prácticamente un año, cuando a finales de junio confirmó su divorcio del músico Ricky Diotto, después de 11 años en pareja en los que se convirtieron en padres de Giovanna. Desde entonces, mucho se habló del detrás de escena de aquella separación.

Lo cierto es que desde entonces, María Fernanda Callejón comenzó una historia de conflicto con Ricky Diotto, de idas y vueltas y declaraciones cruzadas. Mucha agua pasó por debajo del puente desde entonces.

En medio de todo esto, desde el programa Socios del espectáculo aseguran que la crisis que desencadenó la separación tuvo que ver con un episodio que su hija, Giovanna, vivió en un programa de TV.

"Como hay una cuestión en el medio, sucedió que a él no le gusta cómo Fernanda se maneja con la nena. Dice que la expone mucho... Dicen que el episodio de la moto con Iúdica fue un escándalo. Una cosa que podría haber terminado mal. Ahí habría arrancado todo", aseguraron en el programa de eltrece.

En este punto, recordaron el momento en el que Giovanna se subió a una de las motos que estaban publicitando en el programa de Mariano Iúdica, y que en ese momento, accidentalmente el vehículo arrancó y salió disparada por el estudio.

Por fortuna, lograron frenar el vehículo y la niña logró salvarse, un incidente que podría haber desembocado en algo grave. Si bien no trascendió a mayores, ese episodio causó una crisis que terminaría empujando la separación.

María Fernanda Callejón, Ricky Diotto y la pequeña Giovanna.

Tiempo atrás, María Fernanda Callejón dio a entender que sufría violencia psicológica de su pareja. "Me sentí muy subestimada. La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada’, la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal", disparó.