El sentido mensaje de Mick Jagger tras la muerte de Tina Turner

La muerte de Tina Tuner ha conmovido al mundo por la exitosa carrera musical que realizó La Reina del Rock. Sin dudas que Turner fue una de las valuartes de la música a nivel mundial y colegas de todo el mundo la despiden con sentidos mensajes en sus redes, como es el caso de Mick Jagger.

El cantante de los Rolling Stones fue una persona muy cercana a Tina Turner e incluso la propia artista le confesó su amor tiempo atrás. “Siempre estuve enamorada de Mick Jagger. Me encantaba cuando salíamos de gira con los Rolling Stones”, declaró en su momento Turner.

La relación entre ambos surgió en 1966 cuando ella fue telonera de los Rolling Stones, algo que luego se repitió en reiteradas oportunidades e incluso compartieron escenario en el icónico show del Live Aid.Filadelfia. Durante ese evento, el cantante decidió arrancarle la falda a Tina en el escenario.

Tras la noticia de la muerte de la intérprete de ‘What’s love got to do with it’, Mick Jagger compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram con una galeria de fotos de la artista y de él.

El posteo de Mick Jagger dedicado a Tina Turner.

"Estoy tan triste por la muerte de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una artista y cantante enormemente talentosa. Ella fue inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó tanto cuando era joven y nunca la olvidaré", es el mensaje de Mick Jagger para con Tina Turner.