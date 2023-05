Wanda Nara evalúa lanzar su carrera como cantante: esta es su primera canción

Wanda Nara es una de las figuras mediáticas más importantes del país. Cada movimiento en su vida privada o en las redes sociales genera repercusiones de gran calibre. Desde su escandalosa separación, a sus rumores de romance con L-Gante, pasando por su debut como conductora en Masterchef y sus diversos emprendimientos como empresaria. A todo se anima Wanda.

En este sentido, días atrás sorprendió en sus redes sociales al revelar una letra de una canción escrita por ella. El tema está dedicado a su hijo mayor, Valentino. El título de la canción es "Mi San Valentino". Y la letra dice: "Mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida. Sos mi máxima alegría, mi energía y mi mejor melodía. Sos mi San Valentino, no te dan miedo los enemigos porque vos sos de los míos".

"Tu mundo es fútbol redondo y vos el mío. Que nadie te lastime ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos", agrega Wanda en relación a la pasión del joven por la pelota.

"Y si algún día yo acá te dejo, te dejo todo organizado y pensado, pero lo mejor que he logrado es cómo así te he criado", concluye la letra.

Valentino junto a Wanda.

Tras las repercusiones de su posteo, Wanda fue entrevistada por un periodista de Canal de la Música sobre las posibilidades de lanzarse como cantante. "Hace tiempo que estoy practicando, ensayando, tomando clases. Vamos a ver", respondió en la alfombra roja de los Premios Gardel 2023. "Vamos a ver en qué momento, cuándo y cómo cuadrarlo con todo lo que estoy haciendo de trabajo", agregó.

Sobre el género musical que más le gustaría interpretar, respondió: "Me gusta bailar, tiene que ser algo divertido, alegre. Probaron mi voz varias veces, no me animé".